ชี้เหตุโลกร้อนแทรก! ไทยอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ ม.ค.’69

ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat ชี้แจงปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2569 มีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ
หนาววว! จนปากสั่นช่วงนี้.เกิดจากอะไร?
สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2569 อากาศหนาวจัด เกิดจากหลายปัจจัย
1) มวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนและไซบีเรียกำลังแรงแผ่ลงมายังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระลอกๆทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยลดต่ำลงมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน และตอนบนของภาคกลาง
อากาศที่เย็นลงของประเทศจีนมาจาก
ปรากฏการณ์ Polar Vortex หรือลมวนขั้วโลก คือระบบอากาศเย็นจัดขนาดใหญ่ที่หมุนวนรอบขั้วโลกเหนือและใต้ ทำหน้าที่เหมือน"กำแพง"กักเก็บอากาศหนาวไว้ไม่ให้แผ่ลงมายังพื้นที่ละติจูดต่ำ (เขตร้อน) แต่เมื่อกระแสลมกรด (Jet Stream) ที่ล้อมรอบอ่อนกำลังลง กำแพงนี้จะแตกออก ทำให้อากาศเย็นจากขั้วโลกทะลักลงมายังพื้นที่อบอุ่นกว่าสร้างความหนาวเย็นรุนแรงและเกิดพายุฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ เช่น จีน สหรัฐฯ และยุโรป
สำหรับประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก Poar Vortex ประเทศไทยทีหนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมากกว่า
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดพาอากาศเย็นและแห้งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิยิ่งลดต่ำลงและมีความรู้สึกหนาวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะตอนเช้าและกลางคืน
3) ปรากฏการณ์ท้องฟ้าโปร่ง ความชื้นต่ำ
อากาศหนาวจัดมักมากับสภาพท้องฟ้าเปิดใส ไม่มีเมฆบัง ทำให้ความร้อนจากพื้นดินคายออกสู่ชั้นบรรยากาศได้เร็วเรียกว่า radiational cooling ส่งผลให้อุณหภูมิต่ำลงอีกโดยเฉพาะช่วงเช้าและดึกซึ่งเป็นปัจจัยทั่วไปของฤดูหนาว
4) ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
แม้โลกร้อนขึ้นโดยรวมแต่การเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ อาจทำให้ในบางช่วงหนาวจัดกว่าปกติได้ โดยเฉพาะเมื่อกระแสลมในชั้นบรรยากาศเอื้อให้มวลอากาศเย็นไหลลงมาไกล
5.ทำไมบางพื้นที่หนาวกว่าที่อื่น
- พื้นที่สูง/หุบเขา: สูญเสียความร้อนเร็ว เกิดอากาศเย็นสะสม
-พื้นที่ชนบท: มีปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองน้อยกว่า
-พื้นทีภาคเหนือ–อีสาน: อยู่ใกล้ทิศทางของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน