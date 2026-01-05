เพจดังวิเคราะห์เดือด! ทรัมป์จ่อยึด "กรีนแลนด์" ต่อจากเวเนฯ ชี้เป้ากู้วิกฤตหนี้-นาโต้ไม่กล้าแลก

เดนมาร์กออกมาเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดคุกคาม 'กรีนแลนด์' หลังคนใกล้ชิดทรัมป์โพสต์ภาพธงชาติสหรัฐฯ ปกคลุมเกาะ ส่อเค้ายึดครองจริง ล่าสุดเพจดัง '“Thanong Fanclub” ออกโรงวิเคราะห์ชี้ “กรีนแลนด์” คือเป้าหมายต่อไปที่ทรัมป์ต้องยึดเพื่อกู้วิกฤตหนี้สหรัฐฯ และชิงขุมทรัพย์ขั้วโลกเหนือแข่งกับปูติน ฟันธง! แม้เดนมาร์กจะเป็นสมาชิกนาโต้ แต่ยุโรปทำได้แค่ประณาม ไม่กล้าแตกหักกับ 'พี่ใหญ่' ที่คุมชะตาความมั่นคงโลกอย่างแน่นอน
จากกรณี ”เดนมาร์ก“ เรียกร้องสหรัฐฯหยุด "คุกคาม" เกาะกรีนแลนด์ หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับสื่อมวลชนอเมริกาว่าเขาต้องการดินแดนแห่งนี้จริงๆ หนึ่งวันหลังวอชิงตันจับกุมผู้นำเวเนซุเอลา ในขณะเดียวกันภรรยาผู้ช่วยระดับสูงของผู้นำสหรัฐฯ ก็ได้โพสต์ภาพเป็นนัย เกาะกรีนแลนด์เป็นสีธงชาติอเมริกา พร้อมกับเขียนข้อความว่า "เร็วๆนี้"
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (5 ม.ค.) เพจ “Thanong Fanclub” ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 2.5 แสนคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ชี้ว่า หลังจากสหรัฐฯ ยึดเวเนซุเอลาได้แล้ว การยึดกรีนแลนด์จากเดนมาร์กเป็นเรื่องง่าย เพราะเดนมาร์กและยุโรปต้องพึ่งพาสหรัฐฯ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ หากสหรัฐฯ ถอนตัว ยุโรปและนาโต้จะล่มสลาย ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“หลังจากยึดเวเนซุเอลาแล้ว การยึดเกาะกรีนแลนด์เป็นเรื่องไม่ยากสำหรับทรัมป์ เดนมาร์กครอบครองเกาะกรีนแลนด์อยู่ เป็นประเทศเล็กนิดเดียว ไม่ได้โดดเด่นในยุโรป แม้ว่าจะอยู่ในอียู หรือนาโต้ก็ตาม
ทุกคนทราบดีว่า ยุโรป และนาโต้อยู่ได้เพราะสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ ถอดปลั๊กก็จะล่มสลาย ทั้งอียู เงินยูโร และนาโต้
ทรัมป์ส่งสัญญาณแล้วว่ากำลังทิ้งยูเครนให้ยุโรปกับนาโต้ดูแลกันเอง ซึ่งจะเท่ากับว่ายุโรปกำลังจะเจอภาวะที่ลำบากอย่างยิ่งในขณะที่เศรษฐกิจกำลังจะพังแหล่มิพังแหล่
มันจะเป็นเรื่องตลกหากทรัมป์ส่งกองทัพไปยึดกรีนแลนด์ เหมือนกับที่ทำกับเวเนซุเอลา เดนมาร์กจะเรียกร้องให้สมาชิกนาโต้อื่นๆเข้ามาช่วยตามมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต้ แต่สหรัฐฯ ก็เป็นสมาชิก และเป็นพี่ใหญ่ของนาโต้ ใช้จ่ายงบประมาณทหาร 70% ของนาโต้ ตกลงนาโต้กับนาโต้จะรบกันใช่ไหม
เอาเข้าจริงถึงเวลาที่ทรัมป์ยึดกรีนแลนด์ เดนมาร์กทำได้แค่ส่งเสียงดัง ประเทศยุโรปอื่นๆ ก็จะออกมาประณามทรัมป์ว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เสร็จแล้วก็แล้วกันไป เพราะว่าความจริงคือทรัมป์ได้ยึดกรีนแลนด์ไปแล้ว
ทรัมป์ต้องการกรีนแลนด์เพื่อเอาทรัพยากรมาฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะล่มสลายจากหนี้ เหมือนกับที่ได้ยึดเวเนซุเอลา และมีแผนจะยึดคลองปานามา บุกคิวบา โคลัมเบีย โดยอ้างว่าพื้นที่ซีกตะวันตก (Western Hemisphere) เป็นดินแดนภายใต้อิทธิพลของสหรัฐฯ ทั้งหมด
ที่สำคัญ กรีนแลนด์จะเป็นประตูสู่การช่วงชิงดินแดนอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลในอันดับต่อไปสำหรับทรัมป์ในการเผชิญหน้ากับปูติน ที่ยึดครองอาร์กติกไปแล้วกว่า 40%
5/1/2026"