อาจจะงงนิดหน่อย!เดนมาร์กเล็งทุ่มซื้อF-35สหรัฐฯ16ลำ ป้องกันเกาะกรีนแลนด์ที่ถูก'ทรัมป์'ขู่ยึด

เดนมาร์ก มีแผนทุ่มเงิน 4,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 1.4 แสนบ้านบาท) ในความพยายามยกระดับศักยภาพป้องกันตนเองในอาร์กติกและปัดเป่าภัยคุกคามจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่เคยขู่ยึดเกาะกรีนแลนด์ ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์ก
การอัดฉีดงบประมาณครั้งใหญ่เข้าสู่การป้องกันตนเอง จะครอบคลุมถึงการจัดซื้อเรือเพิ่มเติม 2 ลำ สำหรับประจำการในอาร์กติก, จัดตั้งกองบัญชาการใหม่ในอาร์กติก, วางสายเคเบิลใต้ทะเลในทางเหนือของแอตแลนติก และจัดหาอากาศยานลาดตระเวนทางทะเล จากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเดนมาร์กเมื่อวันศุกร์(10ต.ค.)
นอกจากนี้แล้วกองทัพเดนมาร์ก ยังมีแผนจัดซื้อฝูงบินขับไล่ล่องหนล้ำสมัย F-35 เพิ่มเติมอีก 16 ลำ ทำให้ยอดรวมฝูงบิน F-35 จะมีทั้งสิ้น 43 ลำ ในความเคลื่อนไหวที่ มิชาเอล ไฮลด์การ์ด รัฐมนตรีกลาโหม เรียกมันว่าเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตย "ฝูงบินรบใหม่ จะช่วยเพิ่มแสนยานุภาพการสู้รบเป็นอย่างมาก เพิ่มความยืดหยุ่น และยกระดับแรงสนับสนุนของเดนมาร์กที่มีต่อนาโต"
เดนมาร์ก เริ่มดำเนินยุทธการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการยกระดับศักยภาพการป้องกันตนเอง ตอบสนองต่อสงครามของรัสเซียในยูเครน และคำกล่าวของ ทรัมป์ ซ้ำๆที่บอกว่าอยากได้เกาะกรีนแลนด์ ไว้ในครอบครอง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แม้ว่า กรีนแลนด์ อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก มานานกว่า 3 ศตวรรษ
เมื่อเดือนที่แล้ว เดนมาร์ก ทำการซื้ออาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยยุโรป ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา มูลค่า 58,000 ล้านดอลลาร์ และในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พวกเขายังแถลงแยกกัน จัดซื้อขีปนาวุธพิสัยไกลเป็นครั้งแรก ในความพยายามป้องปรามรัสเซีย
แม้เมื่อเร็วๆนี้ ทรัมป์ ไม่ได้หวนกลับมาพูดถึงข้อเรียกร้องของเขาในช่งงต้นปี ที่อยากซื้อเกาะกรีนแลนด์ แต่ทาง เดนมาร์ก ไม่เคยลืมคำขู่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ "กรีนแลนด์ต้องการสหภาพยุโรป และสหภาพยุโรปต้องการกรีนแลนด์"
ในช่วงต้นสัปดาห์ สำนักข่าวโพลิติโก รายงานว่า เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก กล่าวกับสมาชิกรัฐสภา ว่า "ในขณะที่มีความรู้สึกว่า เราอาจสามารถหายใจได้โล่งปอดอยู่บ้าง แต่ตามความเชื่อของฉัน เราไม่อาจทำเช่นนั้นได้"
ทำเนียบขาวเคยออกมาปกป้องจุดยืนของทรัมป์ บอกว่าประธานาธิบดีมองเกาะกรีนแลนด์ ในฐานะที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญ และมั่นใจว่าชาวกรีนแลนด์ จะได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามสมัยใหม่ในภูมิภาคอาร์กติกที่ดีกว่าเดิม ถ้ามันเป็นการคุ้มครองจากสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามพวกผู้นำกรีนแลนด์ปฏิเสธความคิดนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเยนส์-เฟรเดริค นีลเซน บอกกับรัฐสภายุโรปในวันพุธ(8ต.ค.) ว่าดินแดนแห่งนี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ตกอยู่ท่ามกลางบรรดาคู่อริทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหลาย
ศักยภาพของอาร์กติก ในด้านโอกาสสำหรับยุทธศาสตร์การค้า สำรวจพลังงานและแร่แรร์เอิร์ธ ซึ่งคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นอีก สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ทำให้ภูมิภาคแถบนี้กลายเป็นศูนย์กลางการแย่งชิงกันระหว่างรัสเซีย จีนและสหรัฐฯ
ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยกระดับแสนยานุภาพทางทหารของรัสเซียในอาร์กติก ในสิ่งที่พวกนักวิเคราะห์มองว่าเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามพัฒนาเส้นทางทะเลเหนือ เส้นทางเดินเรือที่สั้นที่่สุดระหว่างยุโรปกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ความพยายามของปูติน โหมกระพือประเด็นถกเถียง สืบเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวคาดหมายว่าจะครอบคลุมพื้นที่ต่างๆที่จะเริ่มล่องเรือได้มากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน และขยายขอบเขตออกไปเกินน่านน้ำในปัจจุบันของรัสเซีย
ขณะเดียวกัน จีน ได้โผล่ขึ้นมาในฐานะคู่หูของรัสเซีย ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างในอาร์กติก ในขณะที่พวกเขาก็เสาะหาผลประโยชน์ของตนเองเช่นกัน ในนั้นรวมถึงประจำการกองเรือเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ในความพยายามเสาะหาเส้นทางเดินเรือใหม่ๆและทรัพยากรธรรมชาติ
(ที่มา:อัลจาซีราห์)