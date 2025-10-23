เตือน “พายุเฟิงเซิน” อาจทิ้งทวนปลายฝนต้นหนาว แม้ไม่กระทบไทยโดยตรง

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานความคืบหน้าพายุโซนร้อน “เฟิงเซิน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้ (23 ต.ค. 68) พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน
ขณะที่เพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈ เผยภาพถ่ายดาวเทียม ณ เวลา 23:28 น.(22 ต.ค.68) พายุโซนร้อนกำลังแรง เฟิงเซิน (FENGSHEN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังจะพาแนวปะทะอากาศ ข้ามเทือกเขาอันนัม ผ่านทางลาว ซึ่งจะทำให้ภาคอีสาน ด้านตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ได้บางพื้นที่ ช่วงวันที่ 23-24 ตุลาคมนี้
🎯พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (23 ต.ค. 68)
ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และปัตตานี ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
สำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ปลายฝนต้นหนาว พายุเฟิงเซิน อาจทิ้งทวน
🎯ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat ว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาว พายุเฟิงเซินนำฝนมาถล่มภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ ก่อนรับลมหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน 2568
1.พายุโซนร้อนเฟิงเซินพัดถล่มภาคเหนือและภาคกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และต้องอพยพประชา ชนกว่า 47,000 ราย
2.ไต้ฝุ่นเฟิงเซินได้เปลี่ยนทิศทางได้พัดเข้า ถล่มภาคกลางของเวียดนามคาดว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 23 ตค.68 คาดว่าพายุเฟิงเซินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งระหว่างเมืองดานังและจังหวัดกวางงาย ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อนในอีก 72 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ต่อไป และอ่อนกำลังลงเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ เข้าสู่สปป.ลาว ,กัมพูชา, ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
3.อิทธิพลดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในส่วนของภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 24-26 ตุลาคมขณะที่ช่วงนี้มีร่องมรสุมกำลังปานกลางเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างด้วย จึงอาจมีฝนตกทั่วภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนภาคเหนือเตรียมรับลมหนาวจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่ที่แผ่ลงมา
🎯พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 23 – 24 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 29 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง
ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่ 23 – 26 ต.ค. ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน และห่างฝั่งทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลอันดามันตอนบน
ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 29 ต.ค. ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง
🎯ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง