Tree of Tomorrow ศิลปะจากวัสดุหมุนเวียน ต้นคริสต์มาสที่ออกแบบเพื่อโลกวันพรุ่งนี้

ในช่วงปลายปีที่เต็มไปด้วยแสงไฟและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง “ต้นคริสต์มาส” มักเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความอบอุ่น และการเริ่มต้นใหม่ แต่สำหรับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ต้นคริสต์มาสต้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานประดับตามฤดูกาล หากแต่เป็นพื้นที่แห่งความหมาย ที่ชวนให้ผู้คนหยุดมอง ตั้งคำถาม และร่วมคิดว่า อนาคตที่ยั่งยืน สามารถเริ่มต้นได้อย่างไรจากการกระทำเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่โซน NEXTOPIA ณ สยามพารากอน พื้นที่แห่งแนวคิดอนาคตของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยโทนสีแดงและฟ้า ถูกสร้างสรรค์จากเส้นใยรีไซเคิล PET ซึ่งมีต้นทางมาจากขวดพลาสติกใช้แล้วจำนวนกว่า 880 ขวด วัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วเหล่านี้ถูกนำกลับมาเดินทางต่อ ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผ้ารีไซเคิลคุณภาพสูง ก่อนถูกตีความใหม่โดยแบรนด์แฟชั่นไทย VINN PATARARIN จนกลายเป็นผลงานที่ผสานแฟชั่น เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สิ่งที่ทำให้ “Tree of Tomorrow” แตกต่างจากงานจัดแสดงทั่วไป ไม่ได้อยู่เพียงที่รูปทรงหรือวัสดุ หากแต่อยู่ที่ ความเชี่ยวชาญเบื้องหลัง อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่ได้เข้ามาในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมเท่านั้น แต่คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลในระดับอุตสาหกรรม ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้วัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของความยั่งยืน แต่เป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
เบื้องหลังผลงานชิ้นนี้คือสองดีไซเนอร์คู่หู วิณ โชคคติวัฒน์ และ ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ VINN PATARARIN ซึ่งมองโปรเจกต์นี้เป็นมากกว่างานออกแบบเชิงเทศกาล เอกลักษณ์ของ VINN PATARARIN คือการออกแบบที่ผสานเทคนิคเชิงนวัตกรรมเข้ากับโครงสร้างผ้าอย่างมีชั้นเชิง โดยเฉพาะการใช้ laser cutting และการจัดเลเยอร์ เพื่อสร้างมิติและความโปร่งเบา ครั้งนี้ ดีไซเนอร์ตั้งใจใช้ผ้ารีไซเคิลเพียงประมาณ 90 เมตร แม้จะได้รับวัสดุมาอย่างเพียงพอ เพื่อสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้วัสดุโดยไม่จำเป็น
วิณ อธิบายว่า “โจทย์ของต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นี้ท้าทายมาก เราต้องคิดตั้งแต่โครงสร้าง ความสวยงาม ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่ยังคงพลังและความหมายของการเฉลิมฉลองเอาไว้” ขณะที่ ภทรฤน มองว่า ความยั่งยืนเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคิด และดีไซน์ตั้งต้นจากความรับผิดชอบ “แม้จะมีวัสดุเพียงพอ แต่เรารู้สึกว่าหน้าที่ของดีไซเนอร์คือการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เราจึงเลือกใช้เทคนิคเลเซอร์คัตและการจัดเลเยอร์ เพื่อให้ผ้ามีน้ำหนักเบา โปร่ง แต่ยังคงมิติและอารมณ์ของงานเอาไว้อย่างครบถ้วน”
โทนสีแดงและฟ้าที่เลือกใช้ ไม่ได้เป็นเพียงสีสันของเทศกาล แต่เป็นภาษาทางอารมณ์ สีแดงสื่อถึงพลังและการเฉลิมฉลอง ขณะที่สีฟ้าแทนความหวังและการเริ่มต้นใหม่ เมื่อสองสีมาบรรจบกัน ต้นคริสต์มาสต้นนี้จึงทำหน้าที่เป็นภาพแทนของการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมุมมองที่สดใสและมีความหมาย
สำหรับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ต้น Tree of Tomorrow คือการถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เราอยากให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและทุกคนมีส่วนร่วมได้ ต้นคริสต์มาส Tree of Tomorrow จึงสะท้อนให้เห็นว่า การกระทำเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถต่อยอดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายได้อีกครั้ง สำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ความยั่งยืนไม่ได้จำกัดที่วัสดุเพียงอย่างเดียว แต่คือความรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ตลอดจนถึงการใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อระบบถูกออกแบบอย่างถูกต้อง ความยั่งยืนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ”
ในมุมของ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาและเปิดพื้นที่ NEXTOPIA ต้นคริสต์มาสต้นนี้สะท้อนบทบาทของพื้นที่ที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการจัดแสดง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เอื้อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับผู้คน นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์ประสบการณ์และกลยุทธ์โครงการ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “NEXTOPIA เป็นพื้นที่ที่เราอยากให้ผู้คนรู้สึกสนุก อยากเข้ามา และเปิดใจเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรื่องความยั่งยืนสามารถถ่ายทอดผ่านดีไซน์และประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ และเมื่อผู้คนเข้ามาด้วยความสนใจในความสวยงาม แล้วค่อย ๆ ค้นพบที่มาของวัสดุ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย เราไม่ได้บอกให้ใครต้องเปลี่ยนพฤติกรรม แต่เปิดโอกาสให้เขาเห็นว่า ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้”
ท้ายที่สุด Tree of Tomorrow จึงไม่ใช่เพียงต้นคริสต์มาสประจำเทศกาล หากแต่เป็นสิ่งที่จุดประกายบทสนทนาที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และผู้คนเข้าด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความหวัง และเป็นตัวอย่างของการนำวัสดุหมุนเวียนมาสร้างคุณค่าใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NEXTOPIA ที่ต้องการสะท้อนภาพของ “World of Tomorrow” อย่างแท้จริง
โดยต้นคริสต์มาส “Tree of Tomorrow” จะจัดแสดง ณ โถงกลาง NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 เท่านั้น