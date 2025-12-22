ICS Lifestyle Complex ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข จัดกิจกรรม “ICS CHRISTMAS SNOW TOWN” เนรมิตเมืองหิมะสุดสนุก ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินตลอดเทศกาลคริสต์มาส ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568

ICS Lifestyle Complex ชวนทุกครอบครัวร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส กับกิจกรรม “ICS CHRISTMAS SNOW TOWN” ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568 ณ Event Space ชั้น M ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นเมืองหิมะสุดน่ารัก ให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกอย่างสะอาดและปลอดภัย
ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดเพลิดเพลินสำหรับน้องๆ อาทิ มุมถ่ายภาพสุดเก่กับ Snow Globe โดมหิมะ สโนว์แมน และน้องหมีขั้วโลกท่ามกลางหิมะตก ให้ทุกคนได้ถ่ายภาพเก็บเป็นความประทับใจในช่วงเทศกาลคริสต์มาส, เวิร์คช็อประบายสีน้ำบนแม็กเน็ทรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาส ซานตาคลอส หรือสโนว์แมน และชมการแสดงของน้องๆหนูๆ จาก KPN Music Academy และ The Inner Studio ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสินค้าและของขวัญน่ารักๆ ให้เลือกช็อปอีกมากมาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรัก
พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM แสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายภายในไอซีเอส 100 บาทขึ้นไป ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น G ไอซีเอส รับบัตรเข้าร่วมกิจกรรม Christmas Snow Town (จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก / ตลอดรายการ) พร้อมเวิร์คช้อปสุดพิเศษ ฟรี! ทันที หรือซื้อบัตรเข้างานได้ในราคา 50 บาท
ไอซีเอส ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจและฉลองเทศกาลแห่งความสุขไปด้วยกันในงาน “ICS CHRISTMAS SNOW TOWN” ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2568 ณ ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม