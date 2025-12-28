DERMOND ชวนเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข เปิด Pop Up Store ณ เซ็นทรัล ชิดลม

ช่วงเวลาปลายปีคือห้วงเวลาอันพิเศษของการกลับมาพบกันอีกครั้ง การพูดคุย การแบ่งปันรอยยิ้ม และการเริ่มต้นเรื่องราวบทใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่ลอยอยู่ในอากาศ เพื่อเติมเต็มเสน่ห์ของเทศกาลนี้ เดอมอนด์ ชวนทุกท่านออกเดินทางสู่โลกของไฟน์จิวเวลรี ผ่าน DERMOND Pop Up Store ภายใต้คอนเซปต์ Timeless Holidays Reimagined บนพื้นที่ ที่ถูกรังสรรค์ให้เป็นจุดนัดพบของแรงบันดาลใจ ความทรงจำ และความงามเหนือกาลเวลา เพื่อให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวบทใหม่ในแบบฉบับของตนเอง
ในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของ เดอมอนด์ ภายใต้การปรับโฉมใหม่ของ เดอมอนด์ บูติกแฟลกชิบสโตร์ ที่ถือเป็นเรือธงสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดมรดกอันทรงคุณค่าของเฮาส์แบรนด์ที่สะท้อนถึงความเป็น Thai Global Fine Jewelry House อย่างแท้จริง และในความพิเศษของปีนี้ เดอมอนด์ ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยไฟน์จิวเวลรี Top 100 Jewelry and Watch Brands of the World ประจำปี 2025 จากสถาบัน Luxury Lifestyle Awards (LLA) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยในเวทีนานาชาติ ที่สะท้อนถึงงานหัตถศิลป์ชั้นสูงให้ทั่วโลกได้ชื่นชมถึงอัตลักษณ์ผ่านผลงานหัตถศิลป์ของ เดอมอนด์ ที่สืบสานองค์ความรู้ ความชำนาญชั้นครู และเทคนิกการผลิต ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ลักชัวรีจิวเวลรี ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตน และงานออกแบบที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
เพื่อแบ่งปันความหมาย และจุดเริ่มต้นกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา เดอมอนด์ DERMOND เชิญทุกท่านค้นพบประสบการณ์แห่งความสนุก ในช่วงเวลาแห่งความสุขที่ DERMOND Pop Up Store ภายใต้คอนเซปต์ Timeless Holidays Reimagined ใต้ต้นคริสต์มาส ที่ถูกรังสรรค์ให้เป็นจุดนัดพบของแรงบันดาลใจ ความทรงจำ และกล่องของขวัญแสนพิเศษ เปิดให้คุณสัมผัสประสบการณ์แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ม.ค.2026 ณ โซน Atrium ชั้น G ห้างเซนทรัล ชิดลม
เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ไฟน์จิวเวลรีที่เปี่ยมด้วยความหมาย สะท้อนความงามและตัวตนของคุณได้แล้ววันนี้ที่ เดอมอนด์ บูติกแฟลกชิปสโตร์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน , เซ็นทรัล ชิดลม , One Bangkok และ เซ็นทรัล พัทยา