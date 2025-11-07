Honda CR-V e:HEV Minorchange เพิ่ม Blind Spot / CTM / เบาะระบายอากาศ คาดราคาเริ่ม 1,4XX,XXX บาท

ฮอนด้า ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว Honda CR-V e:HEV Minorchange อย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมปรับโฉมครั้งสำคัญ ยกระดับฟังก์ชันและเทคโนโลยีใหม่ทั่วทั้งไลน์อัป โดยยกเลิกรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 เทอร์โบทั้งหมด เหลือเพียงรุ่น e:HEV Hybrid 5 ที่นั่ง เท่านั้น
รุ่นปรับโฉมใหม่มาพร้อม ฟีเจอร์จัดเต็มมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาใน CR-V ได้แก่
-เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ e:HEV HuNT และ e:HEV RS 2WD
-ปรับดีไซน์ภายนอกของรุ่น e:HEV RS เป็นโทนสีดำเงา
-ติดตั้ง Blind Spot Information (BSI) และ Cross Traffic Monitor (CTM) เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย
-เพิ่มระบบ Ventilated Seats เบาะนั่งระบายอากาศคู่หน้า ตั้งแต่รุ่น e:HEV ES
-เพิ่มเครื่องเสียง BOSE Premium Sound System 12 ลำโพง ตั้งแต่รุ่น e:HEV ES
-อัปเกรดหน้าจอมาตรวัด TFT ขนาด 10.2 นิ้ว
-เพิ่มโหมดขับขี่ Individual Mode
-มาพร้อมบริการ Google Built-in / Honda CONNECT และ Digital Key ครบทุกเกรด
-เสริมระบบเซนเซอร์กะระยะหน้า-หลัง 8 จุด (หน้า 4 หลัง 4) ในทุกรุ่นย่อย
-เพิ่มสีใหม่ “สีเทาเออร์เบิน (Urban Gray)” สำหรับรุ่น e:HEV RS และ e:HEV RS 4WD
สำหรับรุ่นใหม่ e:HEV HuNT มาพร้อมชุดแต่งรอบคันแนวแอ็กทีฟ ประกอบด้วย
-ชุดเสริมหลังคาคู่
-บันไดข้าง
-คิ้วตกแต่งกระจังหน้าและไฟตัดหมอก สีทองแดงเงา (Glossy Copper)
-คิ้วตกแต่งซุ้มล้อ และแผงใต้กันชนหน้า
โดยมีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่นย่อย พร้อมราคาประมาณการ* ดังนี้
-ใหม่ รุ่น e:HEV E ราคาประมาณการไม่เกิน 1,4XX,XXX บาท
รุ่นเริ่มต้นที่ครบครัน สัมผัสกับขุมพลังไฮบริดในเอสยูวีขนาดใหญ่ กับราคาที่เข้าถึงง่าย เอาใจสายคุ้มค่า
ที่มองหาฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัวในทุกวัน
-รุ่น e:HEV ES ราคาประมาณการ 1,5XX,XXX บาท
ฟังก์ชันรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งานของทุกคน พร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายได้อย่างครบครัน
-ใหม่! ครั้งแรกกับรุ่น e:HEV HuNT ลุคพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนและไวบ์ที่แตกต่างของเหล่า HuNTSTER พร้อมมอบประสบการณ์สุดยูนีคในทุกเส้นทางที่โลดแล่น
-ใหม่! รุ่น e:HEV RS ราคาประมาณการ 1,6XX,XXX บาท
เพิ่มทางเลือกสำหรับสายมีสไตล์ ด้วยดีไซน์สปอร์ตเอกซ์คลูซีฟ ออปชันล้ำสมัยครบ มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
-รุ่น e:HEV RS 4WD ราคาประมาณการ 1,7XX,XXX บาท
จัดเต็มสปิริตความสปอร์ตพรีเมียม ผสานระหว่างดีไซน์เอกซ์คลูซีฟ ฟังก์ชันครบ และสมรรถนะขับสนุกพร้อมลุยทุกสภาพถนนอย่างมั่นใจ ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (Real Time™ AWD)
ฮอนด้าจะเปิดเผยราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โดย CR-V e:HEV Minorchange ถือเป็นก้าวสำคัญของ SUV ไฮบริดยอดนิยม ที่เพิ่มทั้งความหรู ความสบาย และเทคโนโลยีระดับพรีเมียมในทุกมิติ
พร้อมข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว
- ฟรี บัตรน้ำมัน 20,000 บาท
- ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%
- ฟรี ประกันภัย 1 ปี