อบจ.ประจวบฯ เปิดโครงการ “สราญวิถี สีสันแห่งสายลม” เติมสีสันท่องเที่ยว แลนด์มาร์คสะพานพระราชทาน

ประจวบคีรีขันธ์ - อบจ.ประจวบฯ เปิดโครงการ “สราญวิถี สีสันแห่งสายลม” ที่สะพานสราญวิถี อ.เมืองประจวบฯ กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน พร้อมกิจกรรมโชว์บอลลูน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมอบรางวัลประกวดคลิปท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12–13 ก.ย. 68
วันนี้ (12 ก.ย.) ที่บริเวณสะพานสราญวิถี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สราญวิถี สีสันแห่งสายลม” ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมคึกคัก
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นเวทีให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการประกวดคลิปท่องเที่ยว มอบรางวัล กิจกรรมโชว์บอลลูน การแสดงของลูกหลานชาวประจวบฯ และดนตรีเฮาส์แบรนด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 ก.ย.
ทั้งนี้ “สะพานสราญวิถี” เป็นสะพานพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวประจวบ เดิมเป็นสะพานปลาประจำอ่าว ก่อนปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีเอกลักษณ์การออกแบบสอดรับกับสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันนอกจากเป็นจุดชมวิวสำคัญแล้ว ยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและถนนคนเดินในทุกสัปดาห์อีกด้วย