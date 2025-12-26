สสส.x เครือข่ายเป็นหูเป็นตาฯ สานพลังโรงเรียนและผู้ก่อการดี เดินรณรงค์ "กลับบ้านอย่างปลอดภัย"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม สานพลังร่วมกับ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม เขตบางรัก และเขตสาทร ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ สะกิดเตือนด้วยความรัก คริสต์มาส - ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย บนถนนเจริญกรุง โดยมีผู้ก่อการดี และภาคีความปลอดภัยทางถนน รวมถึงภาคเอกชน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมด้วย
ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม กล่าวว่าการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ คือมุ่ง “สะกิดเตือนด้วยความรัก” เพื่อลดสถิติความสูญเสียร้ายแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจากการเดินทางท่องเที่ยวที่รีบเร่ง การจราจรที่หนาแน่น ในทุกเส้นทาง ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บร้ายแรงในช่วงเทศกาล จำนวนมาก อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่นว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ และการสะกิดเตือนด้วยความรัก เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ที่จะทำให้พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายเปลี่ยนไปในทันที เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม จึงได้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาฯ ชวนน้องๆ นักเรียน คุณครูแกนนำ มาร่วมเดินรณรงค์ในพื้นที่ถนนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากหน้าบริเวณเอเชียทีค ไปยังบริเวณรอบๆ จนถึงโรงเรียนวัดราชสิงขร
สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมเดินรณรงค์ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนลาดบัวขาว โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดหัวลำโพง และโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โดยในส่วนโรงเรียนวัดราชสิงขร คุณครู และนักเรียนมีการทำป้ายรณณงค์ให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัย
ไฮไลท์ของการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ คือ การสะกิดเตือนให้ทุกคนตระหนักว่า “การกลับบ้านอย่างปลอดภัย คือของขวัญของทุกครอบครัว” โดยทุกคนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วยการใส่ใจ 4 ระวัง คือ ระวังทางแยก ระวังทางข้าม ระวังความเร็ว และระวังน็อก นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้มีการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชน และเขตโรงเรียน โดยมีการแจกบัตรภาพสะกิดเตือน คุณชะลอ...เรารักคุณ ให้ประชาชน พี่วินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีทั้งหมด 6 แบบ เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม เมื่อเข้าเขตชุมชน และเขตโรงเรียน
ตัวอย่างคำสะเกิดเตือน เช่น “รีบไปก็อาจไม่ถึง แต่ช้าอีกนิด เราจะได้เห็นรอยยิ้มที่รอเราอยู่” “บางครั้งการชะลอ ไม่ได้ทำให้ช้า แต่ทำให้ใครบางคนได้กลับบ้าน” “ชะลอเพื่อรอยยิ้ม สะกิดเตือนด้วยความรัก เพื่อส่งทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน” “ความเร็วไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมันแลกมาด้วยชีวิต” “30 กม./ชม. อาจดูช้า แต่คือความเร็วของความรักและความห่วงใย” และ “ชะลอเพิ่มรอยยิ้ม ชราเพิ่มรอยยับ ชะลอรถเถอะครับ ทุกคนกลับบ้านปลอดภัย”
ด้านนางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า แม้ว่าจากความพยายามอย่างไม่หยุดนิ่งของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สสส. และภาคส่วนต่างๆ จะทำให้สองสามปีมานี้ตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลง คือจากเฉลี่ยปีละ 2 หมื่นคน มาอยู่ที่ประมาณปีละ 17,000 คน อย่างไรก็ตามตัวเลขความสูญเสีย และบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนนี้ ก็ยังเป็นจำนวนที่สูงอยู่ คือเฉลี่ยวันละกว่า 30 ครอบครัว ต้องสูญเสียคนที่เขารักไป จากอุบัติเหตุทางถนน ขณะที่ในช่วงเทศกาลตัวเลขความสูญเสียต่อวันก็จะยสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัว โดยปัจจัยเสี่ยง 3 เรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคือ การใช้ความเร็วสูง การไม่สวมหมวกกันน็อก และเมาแล้วขับ
“การริเริ่มของเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ในการรวมพลังโรงเรียน ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนแกนนำผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตา ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ สะกิดเตือนด้วยความรัก จึงมีความสำคัญ และเชื่อมั่นว่าสถิติผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจากค่อยๆ ลดลง ขอเพียงเรายังเดินหน้า ร่วมกันสร้างค่านิยมความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด สะกิดเตือนด้วยความรัก”
สำหรับผู้สนใจนำเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วยการสะกิดเตือนด้วยความรัก เพื่อสื่อสารให้คนที่เรารัก และคนที่รักเรา สามารถเข้าไปที่เพจเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม https://www.facebook.com/penhoopentar/ ซึ่งได้มีการจัดทำอัลบั้มภาพ ชุดสะกิดเตือน คุณชะลอ...เรารักคุณ ที่ได้รับความร่วมมือจาก ดร. วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปินนักนิเวศน์สุนทรีย์ ในการร่วมออกแบบ ซึ่งเชื่อว่าผู้ได้รับบัตรภาพสะกิดเตือน จะเห็นความสำคัญขับขี่ด้วยความเร็วอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเขตชุมชน และเขตโรงเรียน ที่ความเร็วไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง