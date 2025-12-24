ยูนิลีเวอร์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ย้ำพันธกิจเพื่อสังคม เคียงข้างพี่น้องชาวไทย

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย มอบผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภครวมกว่า 360,000 ชิ้น มูลค่ารวม 17,000,000 บาท ผ่านกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทยฟื้นแดนใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
พร้อมทั้งประกาศลดราคาสินค้าจากหลากหลายแบรนด์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สานต่อความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมและพี่น้องชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานรับมอบจากนางสาวอริสา บำรุงสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
นางสาวอริสา บำรุงสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ยูนิลีเวอร์ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ Brighten Everyday Life for All ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความพร้อมของยูนิลีเวอร์ที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด พนักงาน รวมถึงพันธมิตรคู่ค้าทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านขายของชำ”
ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหลากหลายรายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นใหม่ล่าสุด โอโม่ โปร ฟลอร์ คลีนเนอร์ ช่วยขจัดกลิ่นอับ และคราบเหนียว และทำให้พื้นหอมนาน, ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ได้แก่ บรีส โอโม่ และคอมฟอร์ท, ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ซันไลต์, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ สบู่ ลักส์, แชมพู เคลียร์, และ วาสลีนเจลลี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานอย่าง คนอร์คัพโจ๊ก ตอกย้ำบทบาทในฐานะองค์กรที่ไม่เพียงสร้างการเติบโตทางธุรกิจแต่ยังพร้อมตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง