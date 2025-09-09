ท็อปส์ จับมือ ยูนิลีเวอร์ เปิดตัว "บรีส สูตรซักด่วน" นวัตกรรมซักผ้าเสร็จใน 15 นาที พร้อมแพ็คคู่พิเศษที่ท็อปส์เท่านั้น

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนชั้นนำ ร่วมกับ ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "บรีส สูตรซักด่วน" นวัตกรรมน้ำยาซักผ้าชนิดน้ำที่ซักผ้าสะอาดเสร็จภายใน 15 นาที ล้างฟองออกง่าย สยบกลิ่นอับ มาพร้อม 2 กลิ่นใหม่ คือ กลิ่นฟลอรัล เบิร์ส และ เฟรชคลีน พร้อมจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้ลองทดสอบสินค้าใหม่ได้ที่ Flagship Store เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
ภายในงานมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองใช้ "บรีส สูตรซักด่วน" เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการซักผ้าที่เสร็จภายใน 15 นาที ด้วยเทคโนโลยี x4 เหนือชั้นด่วน นวัตกรรมที่ช่วยให้ผ้าสะอาดได้ง่ายขึ้น ล้างฟองออกง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ สยบกลิ่นอับลงไปถึงเส้นใยผ้า และกลิ่นหอมพรีเมียม ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป
จุดเด่นของบรีส สูตรซักด่วน คือสามารถซักผ้าให้สะอาดได้ภายใน 15 นาที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี x4 เหนือชั้นด่วน นวัตกรรมที่ช่วยให้ผ้าสะอาดได้ง่ายขึ้น ล้างฟองออกง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ สยบกลิ่นอับลงไปถึงเส้นใยผ้า และกลิ่นหอมพรีเมียม
ความพิเศษของงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารทั้งสององค์กร โดยฝ่ายยูนิลีเวอร์นำทีมโดย ธนัชพร ลิมปิชาติ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ภายใต้ แบรนด์ บรีส รุ่งนภา เหล่าแสงสา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า TOPS และ ธัญวรัตม์ ชนกานต์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า TOPS ภายใต้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ บรีส ในส่วนของเซ็นทรัล รีเทล นำโดย ณิศรา ชัยตันติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ FMCG และ ประธรรม กระแสโสม ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ร่วมเปิดงาน
ธนัชพร ลิมปิชาติ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ภายใต้ แบรนด์ บรีส กล่าวว่า "บรีส สูตรซักด่วน เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงประสิทธิภาพในการซักผ้าให้สะอาด ด้วยเทคโนโลยี x4 เหนือชั้นด้วยนวัตกรรมซักด่วน เอกสิทธิ์ของบรีส จดสิทธิบัตรทั่วโลก ที่ช่วยให้ซักผ้าเสร็จใน 15 นาที ล้างฟองออกง่าย สยบกลิ่นอับ และมาพร้อมกลิ่นหอมพรีเมียมที่หอมยาวนาน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น"
พิเศษสุดๆ สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ คือ แพ็คพิเศษสุดประหยัด บรีส สูตรซักด่วน ขนาด 1.1 ลิตร แพ็คคู่ ที่หาซื้อได้ที่ท็อปส์เท่านั้น ให้ผู้บริโภคได้ประหยัดมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่จากบรีส สามารถหาซื้อได้ที่ห้าง TOPS Supermarket ทุกสาขา โดยในโอกาสครบรอบ 29 ปี ท็อปส์ มีโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อช็อปครบทุก 600 บาท/ใบเสร็จ รับทันทีคูปองลดยกตะกร้า แบรนด์บรีส 15% ให้ผู้บริโภคได้ประหยัดเพิ่มเติม