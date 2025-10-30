Dove ปรับโฉมใหม่ในรอบ 10 ปี จุดประกาย Reborn Stronger ให้ผู้หญิงทุกคนกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ที่ Dove Reborn Day ณ centralwOrld

โดฟ ประเทศไทย ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี พร้อมเผยโฉมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างลงตัว พร้อมยกระดับการดูแลเส้นผมด้วยศาสตร์แห่ง Skinification ผ่านเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ล่าสุด Bio-Protein Care ที่ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้กลับมาแข็งแรงขึ้นถึง 10 เท่า* การรีแบรนด์ครั้งนี้นำเสนอผ่านแนวคิด “Reborn Stronger” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา Kintsugi ของญี่ปุ่น ศิลปะการซ่อมแซมสิ่งที่แตกสลายให้กลับมางดงามยิ่งกว่าเดิม โดยเชื่อว่าทุกรอยร้าวสามารถหลอมรวมเป็นลวดลายที่งดงามได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับการก้าวข้ามความเปราะบางในชีวิต และกลับมาอย่าง “สง่างามและแข็งแกร่งกว่าเดิม”
โดฟ ได้แต่งตั้ง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เป็น Friend of Dove ของประเทศไทย ร่วมด้วย ทาทา ยัง, วี - วิโอเลต วอเทียร์ และ ปราง - ปรางทิพย์ แถลง ทั้งสี่คนเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยที่กล้าก้าวข้ามรอยร้าวในชีวิต และกลับมายืนหยัดอย่าง สง่างามในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ในงาน Dove Reborn Day ณ ชั้น 1 โซน central cOurt zOne, centralwOrld
คิมเบอร์ลี่เผยถึงบทบาทใหม่ในฐานะ Friend of Dove ว่า “คิมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็น Friend of Dove เพราะคิมเชื่อว่าความงามที่แท้จริงคือการยอมรับและรักในตัวเอง แม้เราจะเคยผ่านรอยร้าวหรือความเปราะบางในชีวิต แต่เราก็สามารถลุกขึ้นมาเกิดใหม่ในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้เสมอ เหมือนกับแนวคิด Reborn Stronger ของ Dove ที่สะท้อนพลังของผู้หญิงทุกคน” ไฮไลต์สุดพิเศษในงานนี้คือการแสดงเพลง “ดวงใจ (Reborn Stronger Version)” เพลงแห่งพลังใจที่ถ่ายทอดโดย 2 ศิลปินหญิงคุณภาพ ทาทา ยัง และ ปรางทิพย์ ถ่ายทอดความงามของการ “เกิดใหม่” ผ่านเสียงร้องอันทรงพลัง สื่อถึงความหมายของการโอบกอดทุกร้อยร้าว พร้อมกลับมาเกิดใหม่อย่างงดงามกว่าเดิม
โดฟเนรมิตลานเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นอาณาจักรที่จุดประกายให้ผู้หญิงทุกคนกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกับงาน Dove Reborn Day ที่จัดขึ้นวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เปิดประสบการณ์ความงามครั้งยิ่งใหญ่ให้กับ อินฟลูเอนเซอร์กว่า 200 คน ที่มาร่วมสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Dove Peptide Intense Repair พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษจาก คิมเบอร์ลี่
แอน โวลเทมัส Friend of Dove คนแรกของไทย ที่มาร่วมแชร์เรื่องราวการ Reborn ของตัวเอง
ภายในงานยังศิลปินหญิงเสียงทรงพลังอย่าง ทาทา ยัง วี - วิโอเลต วอเทียร์ และ ปราง - ปรางทิพย์ แถลง ที่มาร่วมจุดประกายพลังใจให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและงดงามกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด Reborn Stronger พบกับ Dove Peptide Intense Repair โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านค้าชั้นนำและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ Dove Thailand
*ทดสอบการขาดร่วงของปอยผมเมื่อใช้โดฟแชมพูและคอนดิชันเนอร์ เทียบกับแชมพูที่ไม่มีสารคอนดิชันเนอร์ ในห้องปฎิบัติการยูนีลีเวอร์ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2564