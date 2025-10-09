ยูนิลีเวอร์เปิดตัว “บรีส สูตรซักด่วน” ตอบโจทย์คนไทยยุคเร่งรีบ ซักผ้าสะอาดหอมแม้ใน 15 นาทีพร้อมพรีเซนเตอร์ระดับโลก ยูเซน โบลต์

ยูนิลีเวอร์ ผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกและนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด บรีส สูตรซักด่วน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตแข่งกับเวลา โดยมาพร้อมเทคโนโลยี PRO-S สิทธิบัตรเฉพาะของยูนิลีเวอร์ ที่ช่วยให้ผ้าสะอาด หอมไว แม้ในเวลาเพียง 15 นาที นอกจากการตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบแล้ว บรีส สูตรซักด่วนยังมีคุณสมบัติการย่อยสลายตามธรรมชาติ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้สูงสุดถึง 25% นอกจากนี้ยังใช้เวลาซักผ้าน้อยลง รวมถึงกลิ่นหอมที่ได้รับการออกแบบด้วยองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ตอบรับกับพฤติกรรมของคนไทยยุคปัจจุบันซึ่งกว่า 82% ต้องการย่นระยะเวลาในการซักผ้า และมากกว่า 70% ของเสื้อผ้าที่ซักในชีวิตประจำวันไม่ได้มีคราบหนัก พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “ยูเซน โบลต์” นักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก ที่มาร่วมสื่อสารความเร็วและประสิทธิภาพของสูตรซักด่วน ผ่านแคมเปญ “BREEZE TAKE OVER TH” ที่จะครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารทั่วประเทศ
ยูนิลีเวอร์ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพบว่าในปัจจุบันชาวไทยมีความเร่งรีบและต้องการประหยัดเวลามากขึ้น สะท้อนจากกิจกรรมและแนวทางการดำรงชีวิตรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ การสั่งอาหารออนไลน์ที่ต้องถึงภายใน 30 นาที การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ต้องได้รับสินค้าภายใน 1 วัน หรือแม้แต่การเลือกรับชมคอนเทนต์เร็วขึ้น x1.5 เท่าบนติ๊กต๊อก ยูทูป และอินสตาแกรม นอกจากนี้ 29% ของคนไทยยังต้องการประหยัดพลังงานน้ำ ไฟ และแรงงานในการซักผ้าอีกด้วย
นางสาววรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอของผู้บริโภค ในฐานะแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า บรีสไม่เพียงแต่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่เรากำลังปฏิวัติพฤติกรรมในการซักผ้า บรีส สูตรซักด่วน คือหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก ประหยัดเวลา และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการซักผ้า ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยี PRO-S เอกสิทธิ์เฉพาะของยูนิลีเวอร์ ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ละลายน้ำได้เร็ว เริ่มทำความสะอาดและขจัดคราบทันที ช่วยจับคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ให้กลับไปติดผ้า ล้างคราบฟองและผลิตภัณฑ์ออกง่ายแม้ซักในระยะเวลาสั้น สยบกลิ่นอับได้ดียิ่งขึ้น และให้กลิ่นหอมพรีเมียมติดทนนาน ตอบโจทย์ผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบัน ช่วยคืนเวลาอันมีค่า โดย บรีส สูตรซักด่วน ยังมาพร้อมฝาจุกแบบ flip เปิด-ปิดง่ายในทุกแพ็คไซส์ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วย”
บรีส สูตรซักด่วน มีกลิ่นหอมพรีเมียม 2 กลิ่นให้เลือก ได้แก่
1. กลิ่นฟลอรัล เบิร์ส – หอมหรูพรีเมียมจากดอกไม้นานาพันธุ์ และเติมความนุ่มลึกด้วยแอมเบอร์และวานิลลา
2. กลิ่นเฟรช คลีน – หอมสะอาดสดชื่น ให้ความกระปรี้กระเปร่าจากกลิ่นของผลไม้และดอกไม้นานาชนิด
นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ยังได้เตรียมแผนการตลาดแบบจัดเต็มสำหรับการเปิดตัว บรีส สูตรซักด่วน โดยนำ “ยูเซน โบลต์” นักกีฬาที่เร็วที่สุดในโลกมาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของความเร็วและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยแคมเปญ “BREEZE TAKE OVER TH” ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษ On-ground activation, การแจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง, สื่อโฆษณาบนโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม และสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ทั่วประเทศ
บรีส สูตรซักด่วน วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: บรีส ประเทศไทย