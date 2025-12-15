คาร์ฟอร์แคช ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มอบถุงเติมรอยยิ้ม 1,000 ชุด ผ่านสภากาชาดไทย

“คาร์ฟอร์แคช” ผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อคนมีรถ นำโดย นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อความห่วงใยสู่พื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ด้วยการส่งมอบ “ถุงเติมรอยยิ้ม คาร์ฟอร์แคช” จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอีก 1,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และส่งกำลังใจให้ทุกอุปสรรคผ่านไปได้ด้วยรอยยิ้ม
โครงการ “ถุงเติมรอยยิ้ม คาร์ฟอร์แคช” ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Citizenship) ผ่านการส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ คาร์ฟอร์แคช ในฐานะ “ผู้ช่วยเบื้องหลัง” ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าและชุมชนในทุกช่วงวิกฤต