อีลี่ส่งความอบอุ่นสู่ชาวใต้ ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม — บริจาคสิ่งของมูลค่า 2 ล้านบาท ช่วยเหลือจังหวัดสงขลา

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยภาคใต้ 2568 พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประสบภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในระดับรุนแรงเป็นประวัติการณ์ โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด อำเภอหาดใหญ่มีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 335 มิลลิเมตรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 300 ปี ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยระดับน้ำสูงสุดกว่า 6 เมตร ส่งผลให้ระบบคมนาคมหยุดชะงัก และโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด และส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 2.75 ล้านคน ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน บริษัท อีลี่ กรุ๊ป ประเทศไทย จึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยทันที ด้วยการจัดส่งไอศกรีม Cremo จำนวน 108,000 ชิ้น และผลิตภัณฑ์ YoungFun รวมมูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยในพื้นที่
บริษัท อีลี่ กรุ๊ป ประเทศไทย ยึดมั่นในหลักการดำเนินงาน “เติบใหญ่ร่วมกับท้องถิ่น ผูกพันเคียงข้างชุมชนอย่างมั่นคง” โดยผลิตภัณฑ์ Cremo ซึ่งรวมถึงไอศกรีมรสชาติชาไทยและไอซ์บอลรสองุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ได้รับรางวัลคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และผ่านมาตรฐานสากล อาทิ ISO22000 และ ฮาลาล (Halal) ทั้งนี้ บริษัท อีลี่ กรุ๊ป ประเทศไทย ยังมีระบบการขนส่งและการควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร อีลี่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เพื่อมอบการสนับสนุนที่จำเป็นต่อผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่กู้ชีพด่านหน้า พร้อมส่งต่อความอบอุ่นและกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ผู้บริหาร บริษัท อีลี่ กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนล้วนมีความหมายต่อการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการฟื้นฟูชุมชน” อีลี่ได้ดำเนินธุรกิจในตลาดไทยมาเป็นเวลาหลายปี จึงมีความผูกพันกับการพัฒนาขององค์กรและสวัสดิภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด การมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และพร้อมมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและบูรณะพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแรงในระยะยาวอีกครั้ง
นับตั้งแต่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อีลี่ได้ก้าวสู่การพัฒนาเชิงลึกผ่านการดำเนินงานแบบท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สามารถผสานตัวเองเข้ากับตลาดไทยได้อย่างมั่นคง ผลิตภัณฑ์ในเครือไม่เพียงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกอย่างต่อเนื่อง แต่ยังส่งออกไปยังกว่า 13 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก การบริจาคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความรับผิดชอบในฐานะ “Corporate Citizenship” ของอีลี่ พร้อมแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคธุรกิจจีนในเวทีนานาชาติที่ให้ความสำคัญต่อสังคมอย่างแท้จริง และยังเป็นการแสดงน้ำใจที่แท้จริงในยามวิกฤตผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม