AOT มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่

AOT มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน สร้างรอยยิ้มให้น้อง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จ.เชียงใหม่
นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยนางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และพนักงาน AOT เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันตำรวจโท นิรันดร์ ไชยรัตน์ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ AOT ยังได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งเเสนบาทถ้วน) ตลอดจนมอบสิ่งของบริจาคจากพนักงาน AOT เป็นของขวัญเพื่อเติมเต็มความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ โดยมี ดาบตำรวจ ชูพงศ์ มณีเมธาวี ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)