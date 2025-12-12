เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แคนนอน 14 รุ่น คว้าเกียรติบัตร “ฉลากเขียว”

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับเกียรติบัตร “ฉลากเขียว” จากผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแคนนอนรวม 14 รุ่น ในงาน TEI–Ecolabelling Forum 2025: “Ecolabel for the Future: ฉลากสิ่งแวดล้อมกับการสร้างมูลค่าใหม่ทางธุรกิจ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายพงศพร กรอบสนิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานบิสซิเนส อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล
ทั้งนี้เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแคนนอนที่ได้รับการรับรองเกียรติบัตรฉลากเขียว ทั้งหมด 14 รุ่น ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน MAXIFY GX 1 รุ่น และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันตระกูล imageFORCE รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้จำนวน 13 รุ่น ได้แก่
1.MAXIFY GX7170 8. imageFORCE C1333
2.imageFORCE 6155 9. imageFORCE C1333P
3.imageFORCE 6160 10. imageFORCE C3150
4.imageFORCE 6170 11. imageFORCE C5140
5.imageFORCE 8186 12. imageFORCE C5150
6.imageFORCE 8195 13. imageFORCE C5160
7.imageFORCE 8105 14. imageFORCE C5170
โดยเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันตระกูล imageFORCE และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน MAXIFY GX7170 ที่ได้รับการรับรอง ฉลากเขียว สะท้อนถึงการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุรีไซเคิลได้ ผ่านมาตรฐาน Energy Star และการทดสอบฝุ่น สารเคมี และระดับเสียง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นายพงศพร กรอบสนิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานบิสซิเนส อิมเมจจิ้ง โซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอน มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ที่ทันสมัยผสานแนวคิดรักษ์โลกในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต เช่น การพัฒนาโรงงานผลิตให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียน 100% เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ตลอดซัพพลายเชน หรือการที่เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันตระกูล imageFORCE ทุกรุ่นเปลี่ยนมาใช้วัสดุรีไซเคิลสำหรับการผลิตตัวเครื่องมากขึ้นถึง 30% การลดปริมาณพลาสติกในบรรจุภัณฑ์โดยเปลี่ยนไปใช้วัสดุกระดาษลูกฟูก การออกแบบฟีเจอร์สการทำงานของเครื่องให้ 'ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน' เช่น ผงหมึกจุดหลอมเหลวต่ำ และระบบหลอมรวมแบบตามความต้องการที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มความคุ้มค่า ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน MAXIFY GX7170 ขนาด A4 มาพร้อมหมึกแทงค์ MegaTank ขวดหมึกความจุสูง ลดการเปลี่ยนหมึกบ่อยครั้ง และลดขยะพลาสติกจากตลับหมึกใช้แล้ว รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยต้นทุนต่ำ พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดหมึกและกระดาษ ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้สะท้อนถึงความความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าของแคนนอน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน องค์กรธุรกิจ และสังคมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
รางวัลฉลากเขียวครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของแคนนอนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรโลกอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อโลกต่อไป เพื่อผลักดันอุตสหกรรมงานพิมพ์ไทยให้เติบโตสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน