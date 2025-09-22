โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง หนึ่งเดียวในประเทศ รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2025

นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 หรือ EIA Monitoring Awards 2025 ระดับดีเด่น สำหรับโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการของ EIA
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เป็นโรงกลั่นน้ำมันเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ในกลุ่มโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยได้รับเกียรติจาก นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลในงาน EIA Symposium and Monitoring Awards 2025 ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568
ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แต่ยังใส่ใจด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม