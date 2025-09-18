ตลท.เผย บจ.เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เพิ่มเป็น 50 ราย ทั้ง SET-mai หวังสร้างโอกาสโตยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อัปเดตโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน "โครงการ JUMP+" ที่เดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 บริษัท และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้ง SET และ mai ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่พร้อมยกระดับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน
โครงการ JUMP+ เป็นหนึ่งใน flagship projects ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรสนับสนุนบริษัทในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ การขยาย visibility ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ได้ตั้งแต่วันนี้ 30 ธ.ค. 2568