xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025 ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี


ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 (EIA Monitoring Awards 2025) และกล่าวในงาน EIA Symposium and Monitoring Awards 2025 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน” ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน EIA ให้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลามาอย่างต่อเนื่อง EIA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ ประเมิน และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ผ่านการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการหรือที่เรียกสั้นๆ ว่ารายงาน Monitor ที่กำหนดไว้ให้มีการจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA Monitoring Awards เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 20 แล้ว นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบ EIA และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA มากยิ่งขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล จำนวน 53 โครงการ ได้แก่ ด้านคมนาคม จำนวน 18 รางวัล ประเภทโครงการด้านอาคาร จำนวน 11 รางวัล ประเภทโครงการด้านอุตสาหกรรม จำนวน 16 รางวัล และโครงการด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำนวน 8 รางวัล

พร้อมกันนี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025
กำลังโหลดความคิดเห็น