กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า “EIA Next Step” มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025

ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2025 ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 (EIA Monitoring Awards 2025) และกล่าวในงาน EIA Symposium and Monitoring Awards 2025 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “EIA Next Step : The Next Sustainable Growth ก้าวต่อไปของ EIA สู่ความยั่งยืน” ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของประเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน EIA ให้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลามาอย่างต่อเนื่อง EIA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ ประเมิน และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ผ่านการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการหรือที่เรียกสั้นๆ ว่ารายงาน Monitor ที่กำหนดไว้ให้มีการจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA Monitoring Awards เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 20 แล้ว นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบ EIA และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA มากยิ่งขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล จำนวน 53 โครงการ ได้แก่ ด้านคมนาคม จำนวน 18 รางวัล ประเภทโครงการด้านอาคาร จำนวน 11 รางวัล ประเภทโครงการด้านอุตสาหกรรม จำนวน 16 รางวัล และโครงการด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำนวน 8 รางวัล
พร้อมกันนี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม.