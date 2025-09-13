LEO Global Logistics มุ่งมั่นสร้างผู้นำ ESG ปรับกลยุทธ์สู่ Green Logistics อย่างยั่งยืน

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายเกตติวิทย์ สิทธิ์สุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แต่งตั้ง อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (APIC)เป็นที่ปรึกษาด้าน ESG ภายใต้โครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพของ LEO ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ( Stakeholder Engagement) สร้างทีม ESG Leadership Collaboration และกำหนดวิสัยทัศน์สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน (LEO Sustainable Green Logistics Vision) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์บนแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาว
งานนี้ยังได้เชิญ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ผู้เชี่ยวชาญESG Sustainability และ บรรณาธิการ Green&SD / Manager Online มาร่วมถ้่ายทอดองค์ความรู้และกลวิธี “ผนึกใจเคลื่อนธุรกิจก้าวหน้า-โลกดีขึ้น ด้วยแนวคิด “Green Mastermind Alliance” เพื่อเสริมสร้างทักษะการผนึกกำลังของผู้นำธุรกิจสีเขียว ในวงการที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดการขับเคลื่อน ESG ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารสูงสุดของ LEO Global Logistics มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Green Logistics ของภูมิภาค โดยการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระดับสากล