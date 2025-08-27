เสวนาพิเศษ “ก๊าซเรือนกระจก-คาร์บอนเครดิต : รัฐ-เอกชน ต้องมีส่วนร่วมอย่างไร”

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.60ปี) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 โดยในเวลา 10.00 น. ได้จัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง : “ก๊าซเรือนกระจก-คาร์บอนเครดิต : รัฐ-เอกชน ต้องมีส่วนร่วมอย่างไร” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา
วิทยากรที่ได้รับเชิญมีองค์ความรู้ อาทิ : นายเอกรัตน์ สมินทรปัญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนกงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก “องค์การมหาชน”), นายอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100), ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green & SD Manager Online (สื่อในเครือผู้จัดการ) โดยมี น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ Cross Vibe Bangkok Srinakarin (โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว) ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ