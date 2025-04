เครือข่าย UN ชื่นชมผลงาน สื่อ Green & SD เครือผู้จัดการ

สำนักข่าว Green & SD สื่อมวลชนในเครือผู้จัดการได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองจาก AFMA (Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ระดับรัฐบาล ภายใต้การกำกับของ UN FAO (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) ในฐานะเป็นเครือข่ายพันธมิตรความยั่งยืน ที่มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคใบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ได้มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการในงาน "Climate Action Forum" ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เพื่อเชิดชูองค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารถึงสังคมในวงกว้าง เริ่มต้นด้วยรายชื่อด้งนี้ :1.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)2.สถาบันรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ และ บริษัท คอร์สแอร์ เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด3.สำนักข่าว Green& SD บริษัทผู้จัดการ 360 จำกัด4.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี6.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)7.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)8.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)9.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะที่ Sustainism ในฐานะโครงการเครือข่ายพันธมิตรด้านความยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจาก AFMA เล็งเห็นว่า การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “พลังของสื่อ” ในการเชื่อมต่อข้อมูล ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำจริง การได้รับใบประกาศกิตติคุณรับรอง (Certificate of Recognition)ในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงบทบาทของ กองบรรณาธิการ Green & SD สื่อในเครือบริษัทผู้จัดการ 360 จำกัด ที่ได้ร่วมสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม