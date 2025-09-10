xs
NIA ร่วมกับ ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ ผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือกับบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “IBEs: Driving Green Innovation” หลักสูตรเร่งรัดเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวได้อย่างเป็นระบบและแข่งขันได้จริงทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งสะท้อนพันธกิจของ NIA ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมนวัตกรรมระดับประเทศ ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรม แต่ยังลงมือดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ESG & Green Transformation และใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการปรับตัวสำหรับเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่แข่งขันได้ในตลาดจริง 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดเผยว่า “หลักสูตร IBEs: Driving Green Innovation ถูกออกแบบให้เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Boost Up Online ซึ่งเป็นการอบรมแบบเปิด เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่Transformation Lab ซึ่งครอบคลุมกว่า 17 หัวข้อ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางธุรกิจรวม28 ท่าน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับโอกาสพิเศษในการขอคำปรึกษาแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One on One) ผ่านกระบวนการ On Demand Clinic กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเงิน เพื่อช่วยแก้โจทย์เชิงลึกและต่อยอดแผนธุรกิจให้พร้อมสู่โลกสีเขียว” 

หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 9 กันยายน 2568 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 500ธุรกิจจาก ทั่วประเทศในช่วง Boost Up Online และผ่านการคัดเลือก 150 ธุรกิจเข้าสู่ Transformation Lab เพื่อรับการอบรมเชิงลึกและการสนับสนุนเฉพาะด้าน จนกระทั่งมาถึงกิจกรรมในวันนี้ ซี่งจะเป็นเวที Business Pitching & Showcase ให้นำเสนอผลลัพธ์และแผนธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการต่อกลุ่มพันธมิตร นักลงทุน และหน่วยงานสนับสนุน พร้อมเปิดพื้นที่การแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 33 ธุรกิจทั่วประเทศ 

ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า “NIA เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการไทยคือกลไกสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และนวัตกรรมคือกุญแจสู่การเปลี่ยนผ่านนั้นหลักสูตรนี้จึงไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่คือการเตรียมความพร้อม ลงมือทำ และแข่งขันได้จริง เราต้องการสร้าง First Mover ด้านธุรกิจสีเขียว ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งตลาดวันนี้และเทรนด์ของโลกในอนาคต ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่ลงลึก พร้อมเครื่องมือกลยุทธ์ และเครือข่ายสนับสนุน ผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการนี้จะสามารถเปลี่ยนธุรกิจเดิมให้กลายเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์โลกสีเขียว” 

ด้านดร.เอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า“โครงการนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการปลูกฝังแนวคิดGreen ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมธุรกิจไทยที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่สามารถเริ่มได้ง่าย เช่น การลดของเสีย หรือการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอยากให้โครงการนี้เป็นก้าวแรกของGreen Sandbox ในอนาคต ที่เปิดโอกาสให้ทดลองนวัตกรรมจริง” 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนของการอบรมและพัฒนา ผู้ประกอบการกว่า 500 ราย ได้เริ่มต้นสู่เส้นทาง Green Transformation อย่างเป็นระบบNIA และเครือ CP ต่างตั้งใจจะร่วมกันสร้าง “ระบบนิเวศของธุรกิจสีเขียว” ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ทดลอง เติบโต และแข่งขันได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนแข็งแรง และมีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก










