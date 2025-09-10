สสว. เผยระบบ BDS มีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP)กว่า 270 หน่วยงาน ร่วมส่งเสริม SME และเน้นหนุนธุรกิจสีเขียว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ขึ้นทะเบียนกับแพลตฟอร์ม BDS กับ สสว. แล้วกว่า 250 ราย พร้อมบริการมากกว่า 1,000 บริการ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service : BDS) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567-2568)เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบ BDSโดยมีกว่า 30 หน่วยงาน เป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจด้าน การพัฒนาธุรกิจสีเขียว หรือ Green Economy ตอบรับกระแสรักษ์โลก
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service : BDS) มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 22,030 ราย มีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจ หรือ BDSP ได้ขึ้นทะเบียนกับแพลตฟอร์ม BDS กับ สสว. แล้วกว่า 270 หน่วยงาน และมีบริการมากกว่า 1,000 บริการ”
สำหรับ BDSP ภายใต้โครงการฯ จะให้บริการใน 5 หมวดบริการ ดังนี้
หมวดที่ 1 การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ
หมวดที่ 2 การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การออกฉลากโภชนาการ การตรวจสอบอายุสินค้า การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า
หมวดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ เช่น บริการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน อย. มผช. ISO, GMP, HACCP และมาตรฐานอื่น ๆ
หมวดที่ 4 การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด
หมวดที่ 5 การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
ทั้งนี้ สสว. มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว เช่น การประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์(CFP) หรือขององค์กร (CFO) การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ แอปพลิเคชั่น AI รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับ SME ไทย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานสีเขียวที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ
“ปัจจุบัน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการตรวจวัดทุกอย่างที่ปล่อยออกจากโรงงานว่าจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำทิ้ง การสูบน้ำไปใช้ในโรงงานจะต้องไม่ติดปลาหรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ทำให้สัตว์ประจำถิ่น หรือแมลงต้องอพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากจะส่งผลต่อภาคการเกษตร โดยโรงงานที่เข้าไปดำเนินการอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมตัว เพื่อให้ผ่านมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ” รักษาการ ผอ.สสว. กล่าว
จากภาวะการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว สสว. จึงได้ประสานเชิญชวนหน่วยงาน BDSP ที่ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจสีเขียว หรือ Green Economy เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้มีBDSP ขึ้นทะเบียนให้บริการกว่า 30 ราย เช่น หน่วยงานภายใต้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา, สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์บอน นิวทรอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอคทีฟ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แอดวานซ์ เนอเจอร์เทค จำกัด รวมทั้งหน่วยงานภายใต้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด