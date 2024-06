โซเซ่น ดิจิตอล และ เอ็ม โมบิลิตี้ ลงนามร่วมพัฒนาแพลทฟอร์ม EV Charging และ Energy Management Ecosystem มุ่งสู่ตลาดโลก

วานก่อน (23 มิ.ย.67) บริษัท CHOSEN Digital และบริษัท M Mobility ประกาศร่วมมืออย่างเป็นทางการผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนา EV Charging and Energy Management Ecosystem Platform ที่ทันสมัยและยั่งยืน ณ โรงแรม SC Park กรุงเทพฯ พร้อมเป้าหมายในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองบริษัท ได้แก่ นายแจ็ค เฉิง (Mr. Jack Cheng) Chairman ของบริษัท M Mobility และนายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ CEO ของบริษัท CHOSEN Digital เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ว่า “สโลแกนของเรา M Mobility คือ การทําให้การเคลื่อนไหวของคุณยั่งยืนและน่ารื่นรมย์ !!, เรามีความมุ่งหมายที่จะนำเสนอโซลูชั่นการเคลื่อนย้ายผู้คนให้มีความรื่นรมย์และยั่งยืน ด้วยการบูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เช่น AI หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ และการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการธุรกิจตามแพลตฟอร์ม MIH (Mobility In Harmony) องค์กร EV นานาชาติ ความร่วมมือระหว่าง M Mobility และ CHOSEN Digital จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนอื่นๆในแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้ายที่สุด”ด้านกล่าวเสริมว่า "เราเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโต ของ EV ทั่วโลก ซึ่งทาง บริษัท M Mobility ก็เล็งเห็นโอกาสในตลาดอนาคตของ EV โลก ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแต่รถ แต่คือพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ และได้เห็นถึงความสามารถของ CHOSEN จึงเลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และร่วมมือกับ CHOSEN เพื่อไปตอบสนองเทคโนโลยีตลาด EV ทั่วโลก เป็นการนำจุดเด่นของ CHOSEN คือความเชี่ยวชาญในด้านการชาร์จรถ EV และการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ไปร่วมเสริมพลังกับ M Mobility ซึ่งในท้ายสุดจะนำไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้อย่างแท้จริง"สำหรับแพลทฟอร์ม EV Charging and Energy Management Ecosystem ที่จะพัฒนาร่วมกันนี้ จะรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีการควบคุมพลังงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการใช้และบริหารพลังงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศขณะนี้โครงการนี้ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการชาร์จที่ล้ำสมัยในอนาคต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ