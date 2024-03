"Guardian Tactics" เกมการ์ดโร้คไลก์ฝีมือคนไทย พร้อมปล่อยเดโม 26 มี.ค.นี้

"Guardian Tactics: Deck of the Chosen" เป็นเกมแนว Roguelike Deck Building ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น The Chosen ผู้มีความสามารถในการอัญเชิญเหล่า Guardians ในการปกป้องการรุกรานของ Android จากมิติอื่น โดยตัวเกมนำเสนอภาพกราฟิกสไตล์การ์ตูน ด้วยตัวละครคาแรคเตอร์สุดน่ารัก และเข้าถึงง่าย เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยระบบการต่อสู้ผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ พร้อมกับการเลือกใช้ Action Card ของ Guardians ที่เหมาะสม เพื่อเอาชนะเหล่า Android ในแต่ละภารกิจ โดย Guardians แต่ละตัวจะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ผู้เล่นจะสามารถค้นพบการ์ดใหม่ ๆ เพื่อนำมาจัดเด็ค สร้างสไตล์การเล่นในแบบของตัวเอง"Guardian Tactics: Deck of the Chosen" จะปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นบน Steam ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook Official และ X (Twitter)