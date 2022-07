ประมวลภาพ ROX War Of The Chosen Watch Party by AppGallery

Ragnarok X War Of The Chosen Watch Party by AppGallery จัดขึ้นที่ ไทยแลนด์ อีสปอร์ต อารีน่า เดอะ สตรีทรัชดา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกคนผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 ติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิ บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาก่อนเริ่มการรับชมการแข่งขัน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุก ทั้งโซนติด Tattoo บ่งบอกตัวตนความเป็น ROX โซน PVP ดวลเกมลับสมองกับน้องเมด โซน Photo Shoot ถ่ายรูปแสดงความรักต่อ ROX พร้อมรับรูปที่ระลึกฟรี รวมถึงภายในงานยังมีจุดถ่ายรูปมากมายอีกด้วยเมื่อถึงเวลาเข้าสู่สถานที่จัดงาน ซึ่งได้เปลี่ยนจากอีสปอร์ตอารีน่า เป็นฮอลล์จัดงานปาร์ตี้เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดไลน์บุฟเฟ่ต์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนู และรับชมโชว์พิเศษจาก ROX และคอสเพลย์เยอร์ชื่อดัง ต่อด้วยการรัมชมการแข่งขัน War Of The Chosen Thor Season รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งการแข่งขันเต็มไปด้วยความดุเดือดแบบห้ามกะพริบตาเลยทีเดียวตลอดการรับชมการแข่งขันยังมีการแจกของรางวัลมากมายจาก Huawei AppGallery ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากผ้าลาย ROX, เสื้อยืด ROX Watch Party, โค้ดไอเทม, หูฟัง HUAWEI FreeBuds 4, และสมาร์ทโฟน Huawei P50 Pro ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจาก DJ Blackat จบงานด้วยความประทับใจ