เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนลด-เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในวันคุ้มครองโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็นไปตามปณิธาน “Giving&Sharing”ใน "วันคุ้มครองโลก” หรือ Earth Day 22 เมษายน 2567 ซีพี ออลล์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันลด และเลิกการใช้ Single Used Plastic อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว หลอดพลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติก(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) เพื่อลดจำนวนพลาสติก ตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด "Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด" เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายให้ประชาชนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกระดับ“ซีพี ออลล์ มุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์สร้างการเคลื่อนไหวในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อเชิญชวน“ลด ละ เลิก และทดแทน”การใช้ Single Used Plastic โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวงจรการผลิต การบริโภค และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพียงแค่เราช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มจากการปฏิเสธการรับถุงหิ้วพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน ลดการใช้ หลอด ช้อนส้อมพลาสติก เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย