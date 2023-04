ชอปช่วยโลก รับ Earth Day 2023 กับวัตสัน

วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ชูแนวคิดด้านความยั่งยืน ชวนลูกค้าชอปสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาส “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) พร้อมจับมือนีเวีย ซันเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ยั่งยืนปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นโจทย์หลักของทุกธุรกิจ แนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ด้วย เช่นเดียวกับวัตสัน ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาตลอด โดยวัตสันมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับโลก ลูกค้า ผู้คน และชุมชน เพื่อส่งเสริมเป้าหมายทางความยั่งยืน วัตสันได้คัดสรรบริการและสินค้าในกลุ่ม Sustainable Choices ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกที่ออกแบบมาด้วยความใส่ใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกมากถึง 1,800 รายการ พร้อมชวนลูกค้าเปลี่ยนแปลงโลกด้วยแนวคิด “Green is the new beautiful” สร้างนิยามของความงามแบบใหม่ที่ใส่ใจโลกคุณนวลพรรณ ชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “แนวคิดด้าน Sustainability ถือเป็นหัวใจสำคัญที่วัตสันยึดถือ และให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยทางวัตสัน ประเทศไทยเอง เราได้ร่วมมือกับวัตสันในตลาดต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “Green is the new beautiful” สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ผ่านการเชิญชวนลูกค้า และผู้บริโภคให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านหน้าร้านของเราที่มีอยู่กว่า 670 สาขา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวด Sustainable Choices รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ที่มีปณิธานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ นีเวีย ซัน ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้”วัตสันสนับสนุนให้ทุกคนรักษ์โลก ใส่ใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นด้วยทางเลือกการชอปสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิรักษ์ไทยเนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก 2023 วัตสันมอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% สำหรับสินค้าตราวัตสันในกลุ่ม Sustainable Choices ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 เมษายน 2566 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ นอกจากนี้วัตสันยังได้ร่วมมือกับนีเวีย ซัน ร่วมระดมทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันแดด นีเวีย ซัน ที่เป็นมิตรต่อปะการัง ณ ร้านวัตสัน จากทุกช่องทางการขายและทุกสาขาทั่วประเทศ โดยทุก ๆ การซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดนีเวีย ซัน ร่วมสมทบทุน 5 บาทให้กับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยต่อไปสำหรับผู้สนใจ ร่วมรักษ์โลกไปกับวัตสัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อ ณ จุดขาย หรือ Line Official @WatsonsTH, เว็บไซต์ Watsons.co.th หรือผ่านแอป WatsonsTH ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store