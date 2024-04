“คิง เพาเวอร์” ร่วมลดขยะให้โลก เปิดตัว “น้ำดื่มกระป๋องรักษ์โลก”

ผู้จัดการรายวัน 360 - คิง เพาเวอร์ ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมส่งต่อพลังแห่งความเป็นไปได้ในการลดขยะให้โลก ประกาศเปิดตัว “น้ำดื่มบรรจุกระป๋องรักษ์โลก” ทดแทนบรรจุภัณฑ์จากขวดพลาสติก สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายใต้แนวคิด “POWER YOUR WORLD, POWER YOUR PLANET” ช่วยลดการผลิตขวดพลาสติกลงกว่า 4 แสนขวดต่อปี พร้อมเดินหน้าสานต่อด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการ “GREEN KING POWER” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำพันธกิจด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือ EARTH DAY กำหนดจัดในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี กำหนดจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมส่งต่อพลังแห่งความเป็นไปได้ในการลดขยะให้โลก ชูแนวคิด “POWER YOUR WORLD, POWER YOUR PLANET” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับพันธกิจด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกาศเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียมทดแทนการใช้ขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด โดยสามารถลดการผลิตขวดพลาสติกลงได้กว่า 4 แสนขวดต่อปีทั้งนี้ สำหรับน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอะลูมิเนียมนี้ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจากผลสำรวจพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคน้ำดื่มจากขวดพลาสติกมากถึง 6 พันล้านขวดต่อปี แต่มีเพียง 9% ของขวดพลาสติกเท่านั้นที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ นั่นจึงหมายความว่าขวดพลาสติกกว่า 91% จะกลายเป็นขยะพลาสติกที่ยากแก่การย่อยสลาย ซึ่งแตกต่างจากกระป๋องอะลูมิเนียมที่เป็นวัสดุที่ยั่งยืน สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% และสามารถรีไซเคิลซ้ำได้แบบไม่รู้จบ โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นการรีไซเคิลวัสดุอะลูมิเนียมยังนับว่าปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุหมุนเวียนประเภทอื่นๆ โดยที่กระป๋องอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.13 กิโลกรัม และยังช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการผลิตใหม่ได้ถึง 95% ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดของผู้ผลิตที่ต้องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อีกทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมยังช่วยยืดระยะเวลาการหมดอายุของน้ำดื่มได้นานขึ้น ทำให้สามารถคงคุณภาพและรสชาติของน้ำได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ และตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน คิง เพาเวอร์ ยังได้มีการดำเนินโครงการ “GREEN KING POWER” ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนจากองค์กรสู่สังคมและประชาชาติ มุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการันตีรางวัลรับรองด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน อาทิ รางวัล THAILAND ENERGY AWARDS, และ ASEAN ENERGY AWARDSโดยได้แบ่งภาคการดำเนินงานออกเป็นมิติหลักๆ ได้แก่ การลดใช้พลังงานรวม 30% หรือคิดเป็นมูลค่าเงินว่า 50 ล้านบาท โดยดำเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SOLAR ROOFTOP พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุมด้านพลังงานตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการส่งต่อความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน โดยมีแผนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยืนหยัดสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน