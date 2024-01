ทีดีอาร์ไอ เผยแรงกดดัน “ภาคขนส่ง” ดันภาครัฐ-เอกชนจำเป็นต้องลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไทยยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทความโดย ดร. สุเมธ องกิตติกุล

ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)





หมายเหตุ : บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ งานสัมมนาสาธารณะประจำปี 2566 ของทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ “ชาร์จพลังประเทศไทย….ไปสู่การขนส่งคาร์บอนต่ำ”

โดยการขนส่งทางถนนปล่อย CO2 สูงที่สุด เฉลี่ยถึงร้อยละ 87 ซึ่งสัดส่วนการปล่อยของรถที่ใช้ขนส่งคนและขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 47:43 รองลงมาคือ การขนส่งทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 12 () จึงทำให้เป้าหมายของแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2021-2030 กำหนดความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องลดการปล่อย CO2 อย่างน้อยร้อยละ 40 หรือประมาณ 48 MtCO2e ในปี 2030 โดยมุ่งไปสู่การลดปริมาณการปล่อย CO2 สำหรับการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่โดยภาครัฐมีอีก 2 มาตรการ ได้แก่ขณะที่เป้าหมายที่มุ่งไปสู่ Net Zero ในปี 2065 รัฐยังไม่มีแผนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ซึ่งหากภาครัฐไม่ได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจน ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2030 จะอยู่ที่ 110 MtCO2e และอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 202 MtCO2e ในปี 2050 หรือคิดเป็น 1.5 เท่าจากปริมาณการปล่อยในปัจจุบัน (จากจำนวนการจดทะเบียนรถไฟฟ้าที่ยังไม่เพิ่มสูงมากนัก เนื่องจากมีความท้าทายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถ EV ที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรือระยะทางสั้น โดยร้อยละ 85 กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลัก () ประกอบกับปริมาณสถานีชาร์จสาธารณะยังมีน้อย สำหรับเขตกรุงเทพมหานครมีประมาณ 14 คันต่อจุดชาร์จ ในขณะที่เมืองลอนดอนอยู่ที่ 10 คันต่อจุดชาร์จ และสิงค์โปร์อยู่ที่ 2 คันต่อจุดชาร์จ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2566) เนื่องจากการลงทุนตั้งต้นของสถานีชาร์จยังค่อนข้างสูง และเงื่อนไขติดตั้งจุดชาร์จที่ยังเป็นอุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน สหภาพยุโรปดำเนินการตามมาตรการ CBAM ในขอบเขต (Scope) 1-2 ซึ่งเริ่มเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) บังคับใช้กับสินค้าเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และไฮโดรเจน โดยจะต้องรายงานปริมาณการนำเข้า รวมถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนทางตรงและทางอ้อม (Embedded Emission) ของสินค้า ซึ่งมาตรการนี้จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2026 โดยที่ผู้นำเข้าจะต้องซื้อ CBAM Certificate ตามปริมาณการนำเข้าและปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้า ซึ่งทำให้ต้นทุนในของผู้ผลิตและส่งออกไทยสูงขึ้น อย่างไรก็ดี หากขยายไปสู่ Scope 3 ภาคขนส่งก็จำเป็นต้องปล่อยคาร์บอนต่ำเช่นกัน อาทิ การขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทานการการผลิต การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ การกระจายสินค้าไปสู่ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภค ตลอดจนการจำกัดของเสียปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกการเดินทางทางอากาศที่สะอาดได้ผ่านทาง Google flight และ Booking.com ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูล CO2 ของการเดินทางในแต่ละเที่ยวบิน ทั้งนี้ จากสถิติของ Booking.com ในปีที่ผ่านมา พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยร้อยละ 76 มีความสนใจเดินทางในทางเลือกที่ยั่งยืนขึ้น และร้อยละ 43 ยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อที่จะได้เดินทางกับสายการบินที่สะอาด ซึ่งหากสนามบินหรือผู้ประกอบการสายการบินละเลยการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเดินทางทางอากาศที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้น อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งหากไม่เตรียมพร้อมไว้อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตรัฐตั้งเป้าหมายผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือ รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2030 หรือ 30@30 ทั้งนี้ในด้านของเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านั้น ประกอบด้วย รถยนต์นั่งและรถกระบะ 440,000 คัน รถจักรยานยนต์ 650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบ Fast charge จำนวน 12,000 หัวจ่าย และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1,450 สถานี อย่างไรก็ตาม จากสถิติการจดทะเบียนสะสมของรถ EV ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนรถยนต์นั่งและรถกระบะสะสม คิดเป็นร้อยละ 13 ของทั้งหมด ในขณะที่รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสารมีเพียงร้อยละ 5 และ 8 เท่านั้นซึ่งทำให้การบรรลุเป้าหมายสำหรับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสารนั้นเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ที่ยังมีปัญหาในการใช้งานหนักและเพิ่มต้นทุนการขนส่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปภายใน พบว่า ต้นทุนชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่ำกว่ารถยนต์สันดาปภายใน แต่ที่ต้นทุนของรถไฟฟ้าที่สูงขึ้นเกิดจากการแปรผันไปตามราคาแบตเตอรี่ที่คิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้า () ซึ่งเห็นได้ชัดจากราคารถบรรทุก 10 ล้อ สำหรับสันดาปภายใน 3 ล้านบาท ขณะที่สำหรับรถบรรทุก EV 10 ล้อ ราคา 10 ล้านบาทปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณการใช้เชื้อแพลิงน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งอาจจะสะท้อนได้ว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ผ่านมายังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้น้อยประกอบกับ ปัจจุบันโครงข่ายรถโดยสารและรถไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73 ของกรุงเทพฯ โดย รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 6 เส้นทาง ยาว 189 กม. ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 28 ของกรุงเทพฯ และ รถโดยสาร 269 เส้นทาง ยาว 4,982 กม. ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 57 ของกรุงเทพฯ ขณะที่พื้นที่ในต่างจังหวัดระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราครอบคลุมเพียงร้อยละ 13 จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมเพียงร้อยละ 20 จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมเพียงร้อยละ 26 จังหวัดสงขลา ครอบคลุมเพียงร้อยละ36 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบคลุม ร้อยละ 46 ของพื้นที่อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากปัญหาระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมแล้วนั้น ระบบขนส่งมวลชนไทยยังไม่จูงใจให้คนหันมาใช้งาน เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ต้นทุนการเดินทางและอัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูง สิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปของมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ภาครัฐดำเนินการศึกษามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ในเขตเมือง (Congestion Charge) แต่ยังไม่สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับ Congestion charge ได้มาตรการของรัฐที่สำคัญในการลดคาร์บอนของภาคขนส่งอีกหนึ่งอย่างคือ การเปลี่ยนแปลงการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งทางราง โดยภาครัฐมีความพยายามในการพัฒนารถไฟ ทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อลดการขนส่งระหว่างเมืองด้วยถนน และเปลี่ยนไปสู่การขนส่งทางราง แต่ปัญหาหลักคือ การพัฒนาโครงการก่อสร้างยังล่าช้า โดยความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างในปัจจุบันเฉลี่ยเพียงร้อยละ 70 ซึ่งยังไม่รวมถึงอีกกว่า 80 เส้นทางที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก่อสร้าง ประกอบกับเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ยังไม่มีการพัฒนาการให้บริการรถไฟ เช่น การเพิ่มขบวนรถไฟ เพื่อให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับภาคการขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันผู้โดยสารก็ยังใช้การขนส่งทางรางน้อย ซึ่งปัญหาสำคัญ คือ การให้บริการรถไฟโดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องด้วย โครงข่ายของรถไฟไม่ครอบคลุม ความถี่ของการให้บริการไม่เพียงพอ เนื่องด้วยขบวนรถไฟน้อยมาก ประกอบกับคุณภาพการให้บริการไม่ดีพอและใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ซึ่งสะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ในปี 2565 ที่ใช้การขนส่งทางราง 3,724 คน/วัน ขณะที่การขนส่งทางอากาศอยู่ที่ 11,698 คน/วัน ขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าทางรางก็ยังไม่ตอบโจทย์เช่นกัน เนื่องด้วยหัวรถจักรไม่เพียงพอมีเพียง 64 หัวที่ใช้การได้ ไม่มีลานขนถ่ายสินค้าสำหรับรถไฟ และต้นทุนการขนส่งที่สูงเนื่องจากต้องมีการยกขนหลายรอบ ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบังไปท่าเรือแหลมฉบัง ปี 2565 เป็นการขนส่งทางถนนกว่าร้อยละ 74 ขณะที่การขนส่งสินค้าทางรางมีเพียงร้อยละ 26ก่อนวิกฤต Covid-19 การเติบโตของการเดินทางทางอากาศเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 การเดินทางทางอากาศจะเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึงร้อยละ 60-90 ที่ส่งผลให้ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจเพิ่มขึ้นถึง 27 MtCO2e ในปี 2050 () ซึ่งมาตรการในปัจจุบันเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นที่สามารถลด CO2 ได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ประกอบกับมาตรการในระยะยาวที่ยังไม่ชัดเจน เช่น การกำหนดสัดส่วนน้ำมัน SAF ในขณะที่เป้าหมายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เริ่มกำหนดเป้าหมายการลด CO2 เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก CORSIA หรือ “Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation” เพื่อชดเชยและลดการปล่อย CO2 สำหรับการบินระหว่างประเทศ ซึ่งกลไกนี้สร้างแรงกดดันต่อสายการบินและท่าอากาศยานของไทยในอนาคต หากไม่มีการดำเนินการหรือกำหนดแผนการรองรับสำหรับแรงกดดันต่อสายการบิน นั้นคือ หากเที่ยวบินไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะไม่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือการเดินทางของภาคธุรกิจที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อม รวมถึงหากกลไก Carbon offset สำเร็จ สายการบินที่ปล่อย CO2 มาก จะต้องจ่ายเงินชดเชยมากขึ้นทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับแรงกดดันต่อท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นแรงกดดันที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในฐานะ hub ทางการบิน เรื่องจากหากท่าอากาศยานมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ระยะเวลารอจอดนานและใช้เชื้อเพลิงระหว่างรอมาก จะทำให้สายการบินต้องปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุดท้ายแล้วสายการบินจึงอาจมีความต้องการบินสู่ท่าอากาศลดลงในที่สุดจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้ดำเนินการในบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายอยู่ อย่างไรก็ดี TDRI ได้เสนอนโยบายเพิ่มเติม คือเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตั้งไว้และ “นำไปสู่เมืองน่าอยู่ ระบบขนส่งสาธารณะพร้อมการขนส่งคาร์บอนต่ำ”เพื่อลดปล่อยคาร์บอนให้เร็วขึ้น ภายในปี 2030 รัฐควรส่งเสริมการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางทั้งหมด 6,630 คัน ซึ่งจำแนกเป็น รถโดยสารของ ขสมก. จำนวน 2,916 คัน รถโดยสารของ บขส. และรถร่วมบริการ จำนวน 2,027 คัน และภาคเอกชนอื่นๆ อีก 1,697 คัน (ดังรูปที่ 8) และรถโดยสารไม่ประจำทางอีก 28,842 คัน หรือคิดเป็นประมาณครึ่งนึงของรถโดยสารไม่ประจำทางที่จดทะเบียนอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับอุดหนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนรถโดยสาร EV ให้สิทธิเส้นทางแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ EV และ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับภาคเอกชนที่ใช้ EV bus รับ-ส่งพนักงานขณะที่ควรลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการขนส่งพัสดุที่ใช้ EV Bike ขยายระยะเวลา และวงเงินอุดหนุนการซื้อ EV Bike ถึงปี 2030 และสำหรับรถกระบะและรถบรรทุก ควรอุดหนุนการซื้อรถกระบะและรถบรรทุก EV 70,000-150,000 บาท/คัน ถึงปี 2023 นอกจากนี้ ภาครัฐควรยกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและจัดเก็บภาษีน้ำมันตามปริมาณคาร์บอน พร้อมยกระดับมาตรฐานความสะอาดของน้ำมันให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 เพื่อการเผาไหม้ที่สะอาดมากขึ้นยกระดับระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ในเขตเมือง โดยการเปลี่ยนรถโดยสารและเพิ่มเส้นทางเดินรถในเขตเมืองให้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า พร้อมทั้งเพิ่มเส้นทางเดินรถในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมขึ้น (ทั้งเส้นทางระหว่างจังหวัดและระหว่างเมือง) ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระบบรถเมล์ เช่น ป้ายรถเมล์ และทางเท้า ให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการรถเมล์ และมีมาตรการเร่งระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ประกอบกับ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตเมืองผ่านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Charge) และกำหนดเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) โดยกำหนดพื้นที่ประเภทรถ ค่าปรับและเงื่อนไขข้อยกเว้น และ สร้างแรงจูงใจให้คนหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเริ่มต้นจากการสร้าง Sandbox พื้นที่ Low Emission Zone เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาใช้กับเขตกรุงเทพฯเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่ระบบราง ต้องพัฒนาการให้บริการรถไฟ ทั้งการเพิ่มขบวนรถไฟและบริหารเที่ยวการเดินรถไฟ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน กรณีตัวอย่างของสหภาพยุโรปที่เล็งเห็นปัญหาของการขาดแคลนขบวนโดยสารสำหรับการเดินทางไกล จึงมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการจัดหาขบวนโดยสาร การวางแผนตารางการเดินรถไฟให้ตรงกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ในส่วนของการพัฒนาการขนส่งทางผู้โดยสาร ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการรองรับการขนส่งทางราง และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งให้เพียงพอ ทั้งการจัดหาหัวรถจักรและแคร่ให้เพียงพอ การพัฒนา Container yard ในขณะเดียวกัน เพื่อให้การขนส่งทางรางสะอาดขึ้น ต้องมีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถไฟ รวมถึงพิจารณาในการใช้เชื้อเพลิงสะอาดในการขับเคลื่อนยานยนต์ ทั้งรถไฟ และรถบรรทุก ซึ่งยังเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าที่สำคัญของไทยแม้ว่าการเดินทางทางอากาศจะลดได้ยากเนื่องจากมีความต้องการสูงโดยเฉพาะการท่องเที่ยว แต่การเดินทางทางอากาศระยะสั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดเนื่องจากปล่อย CO2 โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจมีการดำเนินมาตรการเก็บภาษีเที่ยวบินระยะสั้น เช่น เส้นทางกรุงเทพ-โคราช หรือเก็บภาษีน้ำมันอากาศยาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพและเพื่อผู้ใช้บริการสามารถมีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางได้ในอนาคตรัฐต้องส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินคาร์บอนต่ำ (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ทั้งการส่งเสริมการผลิตและกำหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้น้ำมัน SAF ในส่วนของน้ำมันเครื่องบิน ดังกรณีของต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายจากใช้ร้อยละ 10 ของการเชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมด ภายในปี 2030 รวมถึงเปลี่ยนผ่านเครื่องยนต์ไปสู่เครื่องยนต์สะอาด เช่น เครื่องยนต์ไฮบริดไฟฟ้าหรือไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ไฮโดรเจน