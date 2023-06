ถอดบทเรียน “โคคา-โคลา เอชบีซี” ขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลก

ในแง่ของปริมาณโดยมียอดขายมากกว่า 2 พันล้านหน่วย จึงมีประเด็นที่น่าเรียนรู้และถอดเป็นบทเรียนในฐานะกิจการที่สะท้อนถึงจุดแข็ง การทุ่มเทและความมุ่งมั่นของแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน ที่มีต่อ Net zero สามารถลดการปล่อยมลพิษ การใช้น้ำที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติหายาก และการดูแลบรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดโลกแบบไร้ขยะ ตลอดจนการจัดหาส่วนผสมทางโภชนาการที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคการจัดโครงสร้างที่ดีอย่างหนึ่งของ COCA-COLA HBC คือการมีศูนย์ทรัพยากรความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เพื่อรองรับเป้าหมายและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านความยั่งยืน ที่เป็นเป้าหมายกลยุทธ์การเติบโตหลักของบริษัทส่วนของการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย SDGs เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับทุกกิจการในโลก ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเอ็น เพราะต้องปรับกรอบและระบบการทำงานให้สามารถท้าทายเชิงระบบถึง 17 เป้าหมายของยูเอ็นให้ได้ครบทุกด้าน ตั้งแต่การยุติความยากจนขั้นรุนแรง ไปจนถึงความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการคุณภาพน้ำ การแก้ไขปัญหาความอดอยาก พลังงานที่สะอาดและราคาไม่แพงการดำเนินงานของ COCA-COLA HBC ประสบความสำเร็จด้วยการดำเนินงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมติดต่อกันเป็นเวลานาน จนได้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับความท้าทายในระดับโลกดังกล่าว ควบคู่กับการมีโครงการที่มีความสำคัญมากมาย โดยเฉพาะกับเป้าหมายที่ 5 ด้านความเสมอภาคทางเพศ เป้าหมายที่ 6 ด้านน้ำสะอาดและสุขอนามัย เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 12 ชีวิตใต้น้ำ และ 14เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกมองว่าบริษัทควรจะมีความรับผิดรับชอบมากที่สุด นั่นคือ ส่วนของบรรจุภัณฑ์ โดยรวมถึงเป้าหมายที่จะทำการรวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ ทั้งส่วนที่เป็นขวดและกระป๋องให้ได้ครบถ้วนทั้ง 100% ภายในปี 2573 ควบคู่กับการใช้วัสดุรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 50% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปราศจากเศษขยะ หลังจากที่พบว่าปัญหาบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก กระป๋องและภาชนะอื่นๆ ถูกทิ้งลงมหาสมุทรและแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องการดำเนินการดังกล่าวของโครงการ World Without Waste ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ World Without Waste ของบริษัทด้วย จึงทำให้บริษัทลงทุนจำนวนเงินมหาศาลเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่วิธีการออกแบบ การผลิตขวดและกระป๋อง ไปจนถึงวิธีการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้โครงการนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั่วโลกของบริษัท และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพราะถือเป็นความห่วงใยของทุกคน และเป็นความคาดหวังของทางโลกที่มีต่อการมุ่งหวังให้บริษัทช่วยทำให้โลกนี้ปลอดขยะได้1) 7 ใน 10 ของขวดพลาสติกของบริษัททำมาจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด ไม่รวมฝาและฉลากขวดและกระป๋องทั้งหมดสามารถรีไซเคิลได้2) บริษัทยังสนับสนุนโครงการฝากตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสนับสนุนโครงการคืนขวดพลาสติก ขวดพลาสติกมีโอกาสในการมีชีวิตใหม่ เพื่อลดขยะและปรับปรุงอัตราการรีไซเคิลในชุมชน เพื่อให้ขวดและกระป๋องของบริษัทออกจากมหาสมุทรและการฝังกลบบนพื้นดิน โดยมีเงื่อนไขว่า ขวดที่นำมาคืนเป็นขยะที่สะอาดทั้งแก้ว อะลูมิเนียมและพลาสติก เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นๆ และอยู่เหนือกว่าถังขยะรีไซเคิลตามปกติซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทต้องลงทุนอย่างมากในการมีส่วนร่วมเพื่อลดขยะในระดับโลก จากการที่บรรจุภัณฑ์ของบริษัทกระจายออกไปยังประเทศต่างๆ ทุกซอกทุกมุมในโลก โดยดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก ที่มีระดับความรู้ความชำนาญแตกต่างกันที่จริงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้เป้าหมาย SDGs จะเห็นว่า COCA-COLA HBC ได้รวมเอาเป้าหมาย SDGs มาไว้ในดัชนีชี้วัด GRI หรือ Global Reporting Initiatives ที่เป็นรายงานพิเศษของบริษัท เพิ่มเติมจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามปกติ