Thailand CAN ผนึกพันธมิตร จัดนิทรรศการศิลปะ “พลังจมูก: สิทธิในอากาศสะอาด” หนุนพรบ.อากาศสะอาด

Thailand CAN (เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย) ร่วมกับ เคลลี่ เพอร์รี่ นักศึกษาทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยจาก Brown University Information Futures Lab รุ่นปี 2022-2023 ธนวัต มณีนาวา ศิลปินชื่อดัง และหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC) ร่วมกันเปิดตัวนิทรรศการศิลปะภายใต้ชื่อ “Power of the Nose: Right to Clean Air” (“พลังจมูก: สิทธิในอากาศสะอาด”) ที่มีจุดมุ่งหมายในการปลุกพลังให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาทวงสิทธิให้จมูกของเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ทุกลมหายใจ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ โดยมีกำหนดการจัดแสดงวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2566 ณ หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 – 20.00น.การตื่นตัวถึงผลกระทบทางสาธารณสุขจากมลภาวะทางอากาศถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย นั่นทำให้เราติดอยู่ในม่านหมอกของละอองฝุ่น PM 2.5 อย่างดิ้นไม่หลุด ปล่อยให้ฆาตกรที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเข้ามาอยู่ในลมหายใจ และคร่าชีวิตผู้คนให้ตายอย่างช้าๆ โดยการอ้างอิงจากรายงานระดับโลกและวิจัยทาง วิทยาศาสตร์มากมายระบุว่า มลภาวะทางอากาศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายมนุษย์ 1 มลภาวะทางอากาศมีความเชื่อมโยงกับสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยกว่า 50,000 รายต่อปี 2 ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในประเทศไทย คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 2 ปีโดยเฉลี่ย 3 โดยมีสาเหตุมาจากคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่แนะนำโดยองค์การ WHO ตัวเลขทางสถิติพบว่าคนไทยในภาคเหนือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 3 ปี แม้ปัญหามลภาวะทางอากาศในประเทศไทยจะเป็นผลพวงมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหานี้ยังมีทางออกที่ยั่งยืน รวมทั้งประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการจัดการปัญหามลภาวะทางอากาศไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางออกดังกล่าวเริ่มต้นจากการร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ในเดือนมกราคม ปี 2022 Thailand CAN ได้ทำการส่งร่างพรบ.อากาศสะอาดที่บุกเบิกโดยประชาชนเข้าสู่รัฐสภา แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการรอการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับการพิจารณาร่างดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจากศึกษาการเรียกร้องให้แก้ปัญหาเชิงนโยบายทั่วโลก พบว่าสามารถสำเร็จได้ด้วยพลังร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ยอมก้มหน้ารับชะตากรรม ไม่ทนกับคุณภาพชีวิตที่แย่ลง และไม่เพิกเฉยต่อชีวิตอันมีค่าของผู้คนที่พวกเขารัก ด้วยแรงสนับสนุนจากสาธารณชนที่ร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถสร้างความแตกต่างและเรียกร้องให้ร่างพรบ.ฉบับนี้ได้รับการเห็นชอบ และผลักดันให้รัฐบาลผู้ได้รับเลือกตั้งทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตอนรณรงค์หาเสียงแต่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายยังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย ดังนั้น Thailand CAN จึงพยายามทำลายกรอบความคิดแบบเดิมๆ ที่กักขังคนไทยไว้ในวังวนแห่งปัญหา ด้วยการปลุกพลังของคนตัวเล็กๆ ให้ลุกขึ้นมาสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันทั้งนี้ กำหนดการแสดงนิทรรศการดังกล่าวคาบเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน 2566ซึ่งจะช่วยตอกย้ำให้ทุกคนเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังคงเรื้อรัง และร่างกายของเรายังคงถูกบังคับให้กลายเป็นเครื่องดูดฝุ่น ที่คอยสูดอากาศพิษผ่านเข้าสู่ประติมากรรมจมูกแต่ละชิ้นอย่างไม่รู้จบมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังทวงคืนอากาศสะอาดให้กับคุณและคนที่คุณรักด้วยการลงนามสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาดที่ https://www.ThailandCAN.org