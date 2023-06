วันสิ่งแวดล้อมโลก เตือนใจให้ทุกคนลงมือทำ “แก้ไขมลพิษพลาสติกช่วยโลก”

เซ็นทรัลพัฒนา เผยความสำเร็จตามแผนองค์กรยั่งยืน NET Zero 2050 พร้อมผลักดันพันธกิจ Green Partnership ในวัน World Environment Day 2023

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง คือการเป็นองคก์