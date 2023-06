เซ็นทรัลพัฒนา เผยความสำเร็จตามแผนองค์กรยั่งยืน NET Zero 2050 พร้อมผลักดันพันธกิจ Green Partnership ในวัน World Environment Day 2023

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง คือการเป็นองคก์ร NET Zero ภายในปี 2050 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอเป็นหนึ่งพลังในการดูแลโลกผ่านโครงการ Green Initiatives ต่างๆ ทั้งการจัดงานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปี “Better Futures Project 2023” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้รับผลตอบรับดีเยี่ยม มีลูกค้าสายรักษ์โลกร่วมงานจำนวนมากพร้อมเปิดตัวแคมเปญ Wednesday ช้อปทุกพุธ หยุดโลกร้อน เริ่มแคมเปญเซลล์กลางปี ทั้งกระตุ้นจับจ่าย ไปพร้อมการรักษ์โลก เพียงช้อปปิ้งแบบรักษ์โลกครบตามเงื่อนไขที่ร้านที่ร่วมรายการ รับของที่ระลึก และสะสม E-Stamp ต่อเนื่องตลอดปี และพลาดไม่ได้ 5-7 มิ.ย. 66 แจกฟรี! ไอศครีมรักษ์โลก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมบน Facebook: centralwOrld เพียง Share & Comment ใต้โพสเล่าเรื่องราวดีๆ ที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และนำมาแสดงที่ร้าน AMPERSAND ชั้น 7 @centralwOrldนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการพัฒนาโครงการและธุรกิจในเครือ ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน รวมไปถึงยังได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร และแคมเปญรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง รับชมวิดิโอรักษ์โลกจากเซ็นทรัลพัฒนาได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=qnprrKbp2wwสำหรับ Journey to NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนามีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามแผนในด้านต่างๆ อาทิ Energy การใช้พลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Rooftop สำเร็จแล้ว 50% ของจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด โดยในปี 2024 จะติดตั้งให้ครบทุกสาขา 100%, Water ลดการใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล จำนวนรวม 19 โครงการ, Waste สามารถแปลงขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบได้ปริมาณกว่า 18,000 ตัน สัมฤทธิ์ผลที่ร้อยละ 127 เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ Air ดูแลคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรการ PM2.5 เป็นต้นพร้อมเผย Sustainability Story ของเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่•Renewable Energy: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 19 เมกะวัตต์ จากการติดตั้ง Solar Rooftop, Solar Carpot และ Solar Street Light ตั้งเป้าภายในปี 2024 ผลิตได้ 39 เมกะวัตต์•Green Space & Forestation: ปลูกป่าซับคาร์บอนไปแล้ว 100,000 ต้น จากเป้าหมายปลูกป่าให้ประเทศไทย 1,000,000 ต้นในปี 2050•Water Saving: รีไซเคิลน้ำได้มากกว่า 500 ล้านลิตรต่อปี หรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก 220 แห่ง•Waste Segregation: คัดแยกขยะได้ร่วม 20,000 ตันต่อปี จากโครงการ Journey to zero และการติดตั้ง Recycle Station เป็นจุดรับขยะแยก ตอบรับทั้งช้อปเปอร์ และ ร้านค้า พร้อมขยายจุดติดตั้งรวมกว่า 15 สาขาภายในปีนี้ มากที่สุด และเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าไทย•EV Charging Station: ติดตั้งแล้ว 495 ช่องจอด นับเป็นจำนวนมากที่สุดและเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าของไทยโดยเมื่อเร็วๆ นี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้จับมือกับ เอสซีจี ร่วมลงนาม MOU ในโครงการต้นแบบ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline นำโดย คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ NET ZERO ในปี 2050 โดยมีโครงการนำร่องได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, แจ้งวัฒนะ, พัทยา, อยุธยา, นครปฐม, และนครสวรรค์”คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ตั้งใจพัฒนาพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชนและสังคม โดยการพัฒนาธุรกิจหลักของเรา ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน จะเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งระบบ เพื่อสร้าง ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน รวมไปถึงเรายังได้ขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในด้านต่างๆ ที่จะแบ่งปันและส่งเสริมความเชี่ยวชาญระหว่างกันอีกด้วย ดังเช่นการริเริ่มโครงการ “Green Partnership” หรือพันธมิตรสีเขียว โดยเริ่มต้นที่ โครงการต้นแบบ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของทั้งสองบริษัท ในด้านกระบวนการทำงานสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เดินหน้าจับมือกับ 30 ภาคีร้านค้าในศูนย์ฯเพื่อสร้างพันธมิตรสีเขียวที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการพัฒนาโครงการและธุรกิจในเครือ ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน รวมไปถึงยังได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร และแคมเปญรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง รับชมวิดิโอรักษ์โลกจากเซ็นทรัลพัฒนาได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=qnprrKbp2wwสำหรับ Journey to NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนามีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามแผนในด้านต่างๆ อาทิ Energy การใช้พลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Rooftop สำเร็จแล้ว 50% ของจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด โดยในปี 2024 จะติดตั้งให้ครบทุกสาขา 100%, Water ลดการใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล จำนวนรวม 19 โครงการ, Waste สามารถแปลงขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบได้ปริมาณกว่า 18,000 ตัน สัมฤทธิ์ผลที่ร้อยละ 127 เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ Air ดูแลคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรการ PM2.5 เป็นต้นพร้อมเผย Sustainability Story ของเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่• Renewable Energy: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 19 เมกะวัตต์ จากการติดตั้ง Solar Rooftop, Solar Carpot และ Solar Street Light ตั้งเป้าภายในปี 2024 ผลิตได้ 39 เมกะวัตต์• Green Space & Forestation: ปลูกป่าซับคาร์บอนไปแล้ว 100,000 ต้น จากเป้าหมายปลูกป่าให้ประเทศไทย 1,000,000 ต้นในปี 2050• Water Saving: รีไซเคิลน้ำได้มากกว่า 500 ล้านลิตรต่อปี หรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก 220 แห่ง• Waste Segregation: คัดแยกขยะได้ร่วม 20,000 ตันต่อปี จากโครงการ Journey to zero และการติดตั้ง Recycle Station เป็นจุดรับขยะแยก ตอบรับทั้งช้อปเปอร์ และ ร้านค้า พร้อมขยายจุดติดตั้งรวมกว่า 15 สาขาภายในปีนี้ มากที่สุด และเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าไทย• EV Charging Station: ติดตั้งแล้ว 495 ช่องจอด นับเป็นจำนวนมากที่สุดและเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มศูนย์การค้าของไทยโดยเมื่อเร็วๆ นี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้จับมือกับ เอสซีจี ร่วมลงนาม MOU ในโครงการต้นแบบ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline นำโดย คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ NET ZERO ในปี 2050 โดยมีโครงการนำร่องได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, แจ้งวัฒนะ, พัทยา, อยุธยา, นครปฐม, และนครสวรรค์”คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ตั้งใจพัฒนาพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชนและสังคม โดยการพัฒนาธุรกิจหลักของเรา ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน จะเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งระบบ เพื่อสร้าง ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน รวมไปถึงเรายังได้ขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในด้านต่างๆ ที่จะแบ่งปันและส่งเสริมความเชี่ยวชาญระหว่างกันอีกด้วย ดังเช่นการริเริ่มโครงการ “Green Partnership” หรือพันธมิตรสีเขียว โดยเริ่มต้นที่ โครงการต้นแบบ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของทั้งสองบริษัท ในด้านกระบวนการทำงานสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เดินหน้าจับมือกับ 30 ภาคีร้านค้าในศูนย์ฯเพื่อสร้างพันธมิตรสีเขียวที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”