“คาเฟ่ บ่วนจอร์โน่” ตอกย้ำแบรนด์อิตาเลี่ยนแท้ เน้นสร้างประสบการณ์ผู้บริโภค ส่ง “อัฟโฟกาโต้” ชูเจลาโต้ พร้อมเมนูสูตรต้นตำรับ

กล่าวว่า “Affogato” มาจากภาษาอิตาเลียนแปลว่า “ถูกทำให้จม” โดยสิ่งที่จมลงในเอสเพรสโซ่ก็คือ “เจลาโต้” เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ สำหรับเมนู “คาเฟ่ บ่วนจอร์โน่ อัฟโฟกาโต้” Café Buongiorno Affogato จะเสิร์ฟเป็นช็อตกาแฟเอสเพรสโซ่ที่มาพร้อมกับ’เจลาโต้’ (Gelato) รสวานิลลา ที่มีรสชาติหวานมันลงตัว เพราะมีสัดส่วนของนมสดมากกว่าครีมและผ่านกระบวนการปั่นอย่างช้าๆ เพื่อให้เนื้อสัมผัสเนียนหนึบเป็นพิเศษ และเพิ่มความสนุกสนานให้กับเมนูนี้ด้วย Biscotti ตำรับอิตาเลียนแท้ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น บอกเล่าเรื่องราวของวิถีการดำเนินชีวิต ความรักในสิ่งเรียบง่าย ความรักต่อครอบครัว ผองเพื่อน ความสุขและความทุกข์ กลิ่นหอมอบอวลของขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆ และกลิ่นหอมของกาแฟชั้นดีเยี่ยมที่เพิ่งต้มเสร็จ การลาจาก และการกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง การดำดิ่งสู่อดีตกาลซึ่งยังคงดำรงอยู่เรื่อยไป นี่แหละ บวนจอร์โน่ ความรู้สึกของวันเวลาแบบอิตาเลียนที่ได้ผ่านเลยไป แต่ยังคงปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในหัวใจวันนี้ “คาเฟ่ บ่วนจอร์โน่ อัฟโฟกาโต้” (Café Buongiorno Affogato) เมนูพิเศษที่ประกอบด้วย ‘เจลาโต้’ (Gelato) รสวานิลลา พร้อมกาแฟ “เอสเพรสโซ่” เข้มข้น และ Biscotti ตำรับอิตาเลียนแท้ ราคา 229 บาท พร้อมเสิร์ฟในบรรยากาศเรียบหรูของ The Lobby Lounge โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 13คือ เมนูกาแฟที่ถือกำเนิดจากอิตาลี ซึ่งเป็นต้นตำรับเมนูกาแฟและกาแฟชั้นเยี่ยมของโลก ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงกันไปเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น บางร้านได้เปลี่ยนจากช็อตกาแฟ เป็นการใช้ชาเชียวหรือโกโก้แทน เพื่อให้เหมาะกับคนที่ไม่ทานกาแฟแต่ก็สามารถทานเมนูนี้ได้ หรือปรับรสชาติของไอศกรีมที่จากเดิมจะเป็นรสวานิลลา เป็นรสสตอร์เบอรี่ รสช็อกโกแลต และอื่นๆ ได้เช่นกันสำหรับ “คาเฟ่ บ่วนจอร์โน่” (Café Buongiorno) นอกจากสร้างสรรค์ขนมสูตรต้นตำรับอิตาเลียนแท้ ยังมีการคัดสรรไวน์ชั้นเลิศจากไร่ที่ตั้งอยู่ใน UNESCO Heritage Sites ของแต่ละแคว้นในประเทศอิตาลี ที่มีองุ่นหลากหลายสายพันธุ์และไวน์หลากหลายประเภทให้เลือกดื่มตามโอกาสต่างๆ ได้อย่างมากมายกว่า 60 รายการ ตั้งแต่ โพรเซ็กโก้ ไวน์แก้วโปรดของใครหลายๆ คน เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากดื่มอะไรที่หนักจนเกินไป ไวน์ขาว ที่เข้ากันได้ดีกับอาหารรสชาติเผ็ด เปรี้ยว และอาหารทะเล และไวน์แดง ที่เหมาะกับอาหารประเภทที่ทำจากเนื้อสัตว์ใหญ่ และเนื้อแดง คัดสรรมาให้เลือกอย่างมากมายCafé Buongiorno เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นทั้งในไทย และแพร่หลายไปทั่วเอเชียแปซิฟิกและอีกหลายแห่งทั่วโลก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Café Buongiorno เป็นที่รู้จักในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวิถีชีวิตด้วยสูตรอาหารอิตาเลียนที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศอิตาลีให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนนาย เอนโซ่ เปอโรนี ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน Cavaliere Enzo Peroni และได้รับเครื่องราช Order of the star of Italian Solidarity จากประธานาธิบดีของประเทศอิตาลี