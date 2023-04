"คาเฟ่โวลส์ลีย์" ร้านอาหารต้นตำรับสไตล์บริทิช เปิด Pop Up ในไทย 3 เดือนเท่านั้น

เอ็กซ์คลูซีฟ 3 เดือนเท่านั้น ที่คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสกับ

Café Wolseley (คาเฟ่ โวลส์ลีย์)

ร้านอาหารต้นตำรับสไตล์บริทิช ในบรรยากาศโมเดิร์นคลาสสิค ผสมผสานกลิ่นอายยุโรปอย่างลงตัว ซึ่งเตรียมพร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษส่งตรงจากลอนดอนมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในรูปแบบ Pop Up ที่

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ร้าน Café Wolseley หนึ่งในร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง โดยกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม The Wolseley ที่ตั้งอยู่บนถนน Piccadilly ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง มากในหมู่ชาวลอนดอนเนอร์ เซเลบริตี้ แขกที่มีชื่อเสียง และนักเดินทางจากทั่วโลก มานานกว่า 20 ปี ซึ่ง The Wolseley ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังมากมายอาทิ The Delaunay, Brasserie Zedel และ Colbert

สำหรับความพิเศษของ คาเฟ่ โวลส์ลีย์ แบงค็อก (Café Wolseley Bangkok) ในแบบป๊อปอัพ ที่คุณจะได้สัมผัสนอกเหนือจากการตกแต่งภายในร้านที่ถูกเนรมิตบรรยากาศให้เสมือนนั่งรับประทานอยู่ที่ Café Wolseley ในประเทศอังกฤษ ซึ่งโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านในโทนสีดำ ขาว เรียบหรู และแฝงกลิ่น อายของความคลาสสิกในสไตล์ยุโรปไว้อย่างลงตัว นอกจากนี้ เชฟ David Stevens (เดวิด สตีเฟ่น) Executive Chef ผู้คิดค้นเมนูให้กับ The Wolseley และ Café Wolseley ในประเทศอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ยังบินตรงจากลอนดอนมาประจำการที่ คาเฟ่ โวลส์ลีย์ แบงค็อก ตลอดทั้ง 3 เดือน เพื่อรังสรรค์เมนู และรสชาติในสไตล์บริทิชขนานแท้ที่พร้อมเสิร์ฟให้กับนักชิมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำอีกด้วย

สำหรับเมนูที่ คาเฟ่ โวลส์ลีย์ แบงค็อก เชฟเดวิดได้นำเสนอเมนูที่ผสมผสานความคลาสิก และความร่วมสมัยของวัฒนธรรมอาหารของยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ The Wolseley’s Coq au Vin อกไก่หมักไวน์แดงห้าวันเสิร์ฟพร้อมแพนเชตต้า, Whole Native Lobster กุ้งล็อบสเตอร์อิมพอร์ต จากอังกฤษนึ่งทั้งตัว อบด้วยเนยและพาสลีย์ เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟราย รวมถึงของหวานสัญชาติอังกฤษ อาทิ Classic Apple Strudle, Crème Brulee และไอศกรีมซิกเนเจอร์ของ Café Wolseley อย่าง Coupe Lucian ไอศกรีมรสพิตตาชิโอ, เฮเซลนัท เสิร์ฟพร้อมกับอัลมอนด์เคลือบคาราเมล (Almond Nougatine) ท็อปด้วยวิปครีมและราดด้วยบัตเตอร์สก็อต ฯลฯ

Café Wolseley Bangkok จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวัน (วันอาทิตย์เฉพาะมื้อค่ำ) มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12:00 – 14:30 น. และมื้อค่ำ ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:30 น. สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง โทร.0-2431-9497