สัมผัสเอกลักษณ์แห่งรสชาติจากโคลอมเบียที่คุณชงได้เอง กับ NESCAFÉ Gold Crema Colombia Arabica Blend ประสบการณ์กาแฟพรีเมียมที่คนรักกาแฟห้ามพลาด

เนสกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟระดับโลก ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มกาแฟระดับพรีเมียมไปอีกขั้น จาก เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพชั้นเลิศส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกระดับโลกอย่าง โคลอมเบีย ผสานกาแฟผงละเอียดสีทอง มอบกลิ่นหอม และลิ้มรสกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมชั้นฟองเครมมาเนื้อเนียนนุ่ม ตอบโจทย์เทรนด์การดื่มกาแฟที่มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมเหล่าดารา ศิลปิน และเซเลบริตี้ ร่วมพิสูจน์คุณภาพที่แตกต่างกับเนสกาแฟอย่างคับคั่ง เพื่อสัมผัสมิติใหม่แห่งการดื่มกาแฟ ในงาน Into The Taste Of Colombia ณ เดอะ เนเวอร์ เอนดิ้ง ซัมเมอร์หลายคนคงสงสัยว่าเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากประเทศโคลอมเบียนั้นพิเศษกว่าเมล็ดกาแฟอาราบิก้าทั่วไปอย่างไร? ประเทศโคลอมเบีย ต่างเป็นที่รู้จักในเหล่าคอกาแฟทั่วโลกว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ด้วยภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ ทำให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดี และมีหลากหลายพันธุ์กลายเป็น Specialty Coffee ที่เหล่าคอกาแฟต่างหลงใหลในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมสดชื่นจากผลไม้ และเบอร์รี่สีแดง กลมกล่อมด้วยกลิ่นนัตตี้ และช็อกโกแลต ใน เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ มอบรสชาติเข้มข้น ละมุนนุ่มลึกที่แฝงกลิ่นอายของโคลอมเบีย พร้อมฟองเครมมาเนียนละเอียด ที่จะยกระดับรสชาติกาแฟคุณภาพพรีเมียมให้ต่างจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าอื่นๆ ที่คุณได้เคยสัมผัสมานางสาวศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า เนสกาแฟมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การดื่มกาแฟให้พิเศษมากยิ่งขึ้น และเพื่อมอบรสชาติหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์จากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพดีทั่วโลกให้กับคนไทย เราจึงได้คัดสรรกาแฟคุณภาพชั้นเลิศ ผ่านการนำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากไร่กาแฟในประเทศโคลอมเบียที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืน 100% รับรองด้วยมาตรฐาน 4C มาเบลนด์ในสูตรลับเฉพาะของเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา กับเอกลักษณ์ผงกาแฟละเอียดสีทองที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความละเอียดกว่าถึง 10 เท่า จึงสามารถละลายได้ง่าย เพียงแค่เติมน้ำร้อน มอบกาแฟหอมกรุ่น ที่พิเศษด้วยชั้นเครมมาเนียนนุ่ม สัญลักษณ์ของกาแฟคุณภาพ และรสชาตินุ่มลึก พร้อมพาคุณดื่มด่ำไปกับมิติแห่งรสชาติที่แตกต่างของ เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ อันแสนกลมกล่อมตามแบบฉบับของกาแฟคุณภาพดีจากประเทศโคลอมเบียที่นุ่มละมุนถูกใจคอกาแฟชาวไทยอย่างแน่นอนและภายในงานพบกับแขกรับเชิญ คุณอานนท์ ธิติประเสริฐ หรือคุณต๋อง, Coffee Artist และเจ้าของร้านกาแฟ Ristr8to ชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่ ดีกรีแชมป์โลกจากการแข่งขัน World Latte Art ปี 2017 มาร่วมแชร์ประสบการณ์ การเดินทางของกาแฟโคลอมเบียในครั้งนี้ด้วย โดยเผยว่า แม้ตนจะอยู่ในวงการกาแฟมานาน ก็ยังต้องการสัมผัสเมล็ดกาแฟหลากหลายพันธุ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาลักษณะเฉพาะของกาแฟอาราบิก้าที่ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งได้เรียนรู้ตั้งแต่การชมไร่กาแฟที่เห็นการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จนได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตนจึงนำความรู้ที่ได้รับชมมาต่อยอด และเมื่อได้ลองชิม เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา อาราบิก้า เบลนด์ สัมผัสได้ถึงรสชาติที่มีความกลมกล่อม และนุ่มลึกตามแบบฉบับของโคลอมเบีย คุณต๋องและเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา ได้ร่วมกันคิดสูตรกาแฟพิเศษ จากเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ที่ทำได้ง่ายๆ แต่รสชาติอร่อย นุ่มละมุน เพื่อให้แขกภายในงานทดลอง เรียนรู้ กับกับกาแฟผงละเอียดสีทอง สูตรแรก คือ Golden Oat Milk Butterscotch Latte ให้รสชาติความหอมหวานเข้มข้น จากนมโอ๊ต และ บัตเตอร์ สกอตซ์ ไซรัป ผสานกับรสชาติเอกลักษณ์จาก โคลอมเบีย อาราบิก้า เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟลาเต้ สูตรที่สอง คือ Colombia Grape Fizz ดึงความหอมสดชื่นจากกลิ่นฟรุตตี้ของเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ผสานกับเกรป ไซรัป และโทนิค เหมาะสำหรับคนรักกาแฟดำเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะพาไปดื่มด่ำความสุนทรีย์แห่งการจิบกาแฟพรีเมียมที่ได้คัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคุณภาพเยี่ยมจากโคลอมเบีย ด้วยเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ กาแฟ ผงละเอียดสีทอง มาพร้อมชั้นฟองเครมมาเนื้อเนียนละเอียด มอบรสชาติอันกลมกล่อม เพื่อให้กาแฟแก้วโปรดของคุณพิเศษกว่าครั้งไหนๆ สามารถชงได้ง่ายๆ ที่บ้านคุณ โดยเนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ มาด้วยกันถึง 2 ขนาด คือ ปริมาณ 100 กรัม ราคา 195 บาท และปริมาณ 200 กรัม ราคา 339 บาท โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ และร้านค้าช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้