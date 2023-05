“เทศกาลคราฟต์โกโก้” จัดเต็มโกโก้ทั่วไทย พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษร้านดังแบบไม่ซ้ำ ที่ “เซ็นทรัลเวิลด์”

ไฮไลท์กิจกรรมในงาน THAILAND CRAFT COCOA 2023

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “THAILAND CRAFT COCOA 2023” เทศกาลคราฟต์โกโก้ที่ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกใจกลางเมือง ระหว่างวันที่ 6 -14 พ.ค. 2566 ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงาน นอกจากจะได้ชิม-ช้อปโปรดักส์ Single Origin Cocoa จากทุกแหล่งปลูกทั่วไทย อาทิ เชียงราย, ลำพูน, ตาก, แพร่, เพชรบูรณ์, สุรินทร์, จันทบุรี, เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ที่บรรดาคนรักโกโก้ไม่ควรพลาด อาทิ Cocoa Omakase by Plearn Chocolate โดย กะทิ-ทิพากร แชมป์ Chocorista หรือนักชงช็อกโกแลตคนแรกของเมืองไทย และ Craft Cocoa Bar Takeover ที่จะหมุนเวียนมาเสิร์ฟเมนูพิเศษจากร้านดังแบบไม่ซ้ำ ตลอด 9 วันจัดงานสนุก ตื่นเต้นไปกับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Chocorista คนใหม่แห่งวงการโกโก้ไทย พร้อมชิมเมนูจากแชมป์ Chocorista ระดับประเทศนอกจากนี้ ในงานยังแฝงความน่ารัก ผ่านมาสคอต 4 คาแรคเตอร์ นำโดย Mr.Chocbar, Mr.Cocoa Drink, Ms.BonBon และ Mr.Cocoa bean ที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน และยังเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของโกโก้ และแฝงไปด้วยความหมายอีกด้วยดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การจัดงาน THAILAND CRAFT COCOA 2023 ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโร้ดแม็พความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากงานอีเว้นท์กาแฟที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนขึ้นแท่นเป็นผู้นำในการจัดงานอีเว้นท์กาแฟที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ซึ่งในงานนั้น เราได้จัดให้มีโซน ‘CRAFT COCOA VILLAGE’ ที่เจาะกลุ่มคนรักคราฟต์โกโก้ขนาดย่อม แต่กลับได้รับผลตอบรับอย่างถล่มทลาย มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการใช้พื้นที่ Strategic location ของเซ็นทรัลเวิลด์ในการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ให้กับกลุ่มโกโก้เลิฟเวอร์ในเมืองไทย อีกทั้งยังมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโกโก้ของไทย กระตุ้นการเติบโตระดับประเทศสู่ระดับโลก และเติบโตเทียบเท่ากับธุรกิจกาแฟที่เป็นเทรนด์ชั้นนำในประเทศ โดยงาน THAILAND CRAFT COCOA 2023 จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 6-14 พฤษภาคม 66 ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์”• ท้าลอง Cocoa Omakase by Plearn Chocolate นำเสนอคอร์ส “Cacao Journey” เล่าเรื่องการเดินทางของโกโก้จากผลถึงช็อกโกแลตผ่านเครื่องดื่ม 3 แก้ว เสิร์ฟในรูปแบบ Omakase โดย คุณกะทิ-ทิพากร บวรเนาวรักษ์ แชมป์ Chocorista หรือนักชงช็อกโกแลตคนแรกของเมืองไทย ปี 2021 เจ้าของร้าน Plearn Chocolate ร้าน Specialty Craft Chocolate ชื่อดังจาก จ.ระยอง• เลือกช้อปโปรดักส์คราฟต์โกโก้ Single Origin Cocoa จากทุกแหล่งปลูกทั่วไทย อาทิ เชียงราย, ลำพูน, ตาก, แพร่, เพชรบูรณ์, สุรินทร์, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, สุราษธานี, ราชบุรี และ นครปฐม• ชิมเครื่องดื่มคราฟต์โกโก้ จาก 2 แชมป์ Chocorista ประเทศไทย นำโดย คุณกะทิ Chocorista Champion 2021 ที่มากับเมนู Cacao Journey และ คุณอาร์ม Chocorista Champion 2022 ที่มาพร้อมกับเมนูตัวท็อปอย่าง King of Thangkwian• เปิดบาร์คราฟต์โกโก้แห่งแรกในไทย กับ Cocoa Bar Take Over ที่จะหมุนเวียน Chocorista ระดับแชมป์ มาเสิร์ฟเครื่องดื่มและเมนูคราฟต์โกโก้ แบบไม่ซ้ำกันตลอด 9 วันจัดงาน– 6 พ.ค. 66 : 10010 Bar by Chef Ball ชวนมาเปิดประสบการณ์คราฟต์ช็อกโกแลตในรูปแบบเมนูใหม่ๆ ผ่าน 5 Course “Chocolate from My Top of View”– 7 พ.ค. 66 : Marou Chocolate: “Dark Chocolate X Cannabis Butter Pairing” ชวนมาเพิ่มอรรถรสการทานช็อกโกแลตด้วยศาสตร์ของ Cababis– 8 พ.ค. 66 : Plearn Chocolate จะพาทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการเดินทางของโกโก้ผ่านเมนู 4 คอร์สตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ “Amazing Cacao Journey”– 10 พ.ค. 66 : Khom Chocolatier House: พบกับ Chocolate Drink Course สุดพิเศษ “Happening” เสิร์ฟเครื่องดื่มคราฟต์ช็อกโกแลต 6 แก้วที่แตกต่างกัน– 11-12 พ.ค.66 : Fair Chocolate: “Chocolate Table” รังสรรค์เมนูคาว-หวานจากช็อกโกแลต ผสมผสานกับวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาเสิร์ฟในรูปแบบ Chef Table แบบ Full-Course ตั้งแต่ Welcome Drink, Starter, Salad, Soup, Main Course และ Dessert– 13 พ.ค.66 : Shabar: “Shabar x Grapegeek Chocolate and Wine pairing” นำเสนอการชิมช็อกโกแลตจับคู่กับไวน์ในประเภทต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (WSET3) มาช่วยทำการจับคู่ให้อย่างลงตัว– 14 พ.ค. 66 : Champion Menu: ชิมเมนูจากแชมป์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand XOCO Homebrewer Competition 2023 ครั้งแรก!• Cocoa Workshop เวิร์คช้อปดีๆ ที่จะพาคุณเปิดโลกโกโก้ และเรียนรู้การทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองที่บ้าน อาทิ Chocolate journey (Chocolate Tasting) by Boo Chocolate, Create your own cup by Infinite Cacao และ DIY Chocolate Bar by Rose Cocoa Garden• Cocoa Business Solution รวมวัตถุดิบ อุปกรณ์และคลาสเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มธุรกิจคราฟต์โกโก้• Thailand XOCO Homebrewer Competition 2023 เวทีที่จะค้นหา Classic Craft Chocolate แก้วที่ดีที่สุดในงาน โดยใช้โกโก้แมสที่ถูกออกแบบมาจากเหล่า Chocolate Maker ไทยจากทั่วประเทศ รวบรวมโดย Choc A Dii Chocolate ช็อคโกแลตคาเฟ่ที่รวบรวมออริจิ้น ช็อคโกแลตจากหลากหลายแหล่งไว้ด้วยกัน โดยจะจัดแข่งในวันที่ 7 พ.ค. 66 นี้โกโกเลิฟเวอร์ต้องเซฟลิสต์ รวม 10 เมนู Signature Craft Cocoa ร้านดัง ที่ต้องห้ามพลาด1) King of Thangkwian จาก Infinite Cacao2) Impact จาก Plearn Chocolate3) Chocolate Dirty จาก Choc-a-dii4) Kanpleanplang จาก The Craft5) Saren signature จาก ODE Craft Chocolate6) DARQ x Rila Cacao จาก DARQ7) Chocoholic Signature จาก Chocoholic8) Chonburi Chocolate Single Origin จาก นัว Craft Chocolate9) Rose Ice Chocolate จาก Rose Cocoa Garden10) Cacao Juice จาก Boo Chocolateโปรโมชั่นสุดคุ้ม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์ เท่านั้น!แลกคะแนนสะสม รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่ม และสินค้าในงานกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการลูกค้าเอไอเอสทั่วไป ใช้ AIS Point 20 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท และลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ใช้ AIS Point 1 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาทแล้วพบกันที่งาน THAILAND CRAFT COCOA 2023 เทศกาลคราฟต์โกโก้ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกใจกลางเมือง ที่ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดระหว่างวันที่ 6-14 พฤษภาคม 66 สอบถามหรือดูรายละเอียดภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CentralPattana และ CentralWorld หรือhttps://shoppingcenter.centralpattana.co.th/thailand-craft-cocoa-2023