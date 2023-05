แมริออทจัดเสิร์ฟอร่อยระดับ 5 ดาวแบบสุดคุ้ม ด้วยชุดเมนูอาหารราคาเดียวทั่วประเทศ

โดยตลอด 3 เดือนนี้ เหล่าสมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถลิ้มรสเมนูอาหารชั้นเลิศของร้านอาหารต่างๆ ในเครือโรงแรมแมริออท ในราคาโปรโมชั่น 2 แบบ คือ

เทียร์ 1 (Tier 1) เสนอประสบการณ์อาหารที่หลากหลาย ในราคาเพียง 950 บาท อย่างที่เกาะสมุย ที่ บลูมังกี้บาร์ เชอราตัน สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนออาหารเม็กซิกันแบบรับประทานได้ไม่อั้น ในราคาเพียง 950 บาท ขณะที่ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ห้องอาหาร Favola เชิญชวนให้ร่วมอร่อยไปกับชีส และโคลด์คัทต่างๆ ในราคาเดียวกัน หรือที่หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ห้องอาหาร Big Fish & Bar จัดอาหารทะเลสดประจำวัน มองเห็นวิวทะเลในราคาสุดพิเศษนี้

ถ้าในโซนกรุงเทพฯ มีโรงแรม 22 แห่งที่เข้าร่วมแคมเปญ “Eat Out with Marriott Bonvoy” อย่างแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ที่ล็อบบี้ เลานจ์ เสิร์ฟชุดชายามบ่าย ส่วนที่เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ แบงค็อก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอ “นาทีทอง” ที่ห้องอาหาร Latitude 1339 Bar ส่วนโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ที่ห้องอาหาร The Allium ได้รังสรรค์เมนูอาหารฝรั่งเศส 3 คอร์สในราคาเพียง 950 บาทเท่านั้น

ส่วนถัดมาคือ เทียร์ 2 (Tier 2) นำเสนอมื้ออาหารที่จะสร้างความประทับใจพร้อมเซตเมนู ในราคา 1,450 บาท ข้อเสนอโปรโมชั่นเทียร์ 2 มีบริการที่เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยแขกสามารถ อิ่มอร่อยไปกับอาหารอิตาเลียนแบบเซตเมนูที่ Favola ขณะที่เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลลา นำเสนอทาวเวอร์ อาหารทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมแชมเปญที่ร้านอาหาร Luna La Pran Beach หรือที่เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ อะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ที่ห้องอาหาร My Grill พร้อมเสิร์ฟสเต๊กริบอาย จากอาร์เจนตินาแสนชุ่มฉ่ำ ทั้งหมดในราคาเพียง 1,450 บาท

สำหรับในกรุงเทพ ผู้รับประทานอาหารสามารถอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์ อาหารทะเล พร้อมด้วยแพ็กเกจเครื่องดื่มที่ MoMo Cafe โรงแรมสาทรวิสต้า กรุงเทพฯ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์, ชุดน้ำชายามบ่ายพร้อมแชมเปญหนึ่งแก้วที่ห้องอาหาร Drawing Room โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ หรือ ซี่โครงหมูรมควันย่าง อาหารซิกเนเจอร์ของห้องอาหาร Tipsy Cow พร้อมไวน์ 1 ขวดที่โรงแรมดับเบิลยู