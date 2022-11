ทำไมเราต้องปฏิเสธตลาดคาร์บอน! บทวิพากษ์ “การฟอกเขียว” ที่แหลมคม [ชมคลิป]

เขาเป็นตัวแทนจากองค์กร The Cornor House นักวิชาการและ Activist ผู้ติดตามปัญหา ความฉ้อฉลในแนวนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและท้องถิ่นมากว่า 20 ปีส่วนหนึ่งในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างภาคีขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม : ข้อเสนอแนะและทิศทางขององค์กรภาคประชาชนสังคม (CSOs) ต่อการประชุม COP27 และ APEC 2022 ณ Elizabeth Hotel#ทำไมเราต้องปฏิเสธตลาดคาร์บอน (Why we have to say no to the carbon market) แลรี ลอร์มาน อธิบายอย่างละเอียด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา (November 17, 2022)อย่างที่เราทราบดีว่า "คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) ได้รับการนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกเพื่อประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งประสบปัญหาในการลดปริมาณก๊าซ สามารถซื้อโควตาคาร์บอนจากผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนาที่มีโครงการพัฒนาที่สะอาดที่เรียกว่า การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกส่วนหรือ Greenwashing คือ การทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาสินค้าหรือองค์กรให้มีภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคม โดยการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น หรือสามารถแปลตรงตัวได้ว่า คือการฟอกตัวเองให้ดูสะอาด โปร่งใส รักโลก ใส่ใจธรรมชาติ ทั้งๆ ที่เรื่องจริงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลย เพียงแค่อยากอยู่ในกระแส และอยากขายของได้เท่านั้นแลรี ลอร์มาน ชวนเรียนรู้ถึงนโยบายการซื้อขายตลาดคาร์บอน หนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกได้มีข้อตกลงร่วมกัน (Learn about carbon credit market) จัดขึ้นโดยมูลนิธิมานุษยะ, Thai Climate Justice for All, และ มูลนิธิภาคใต้สีเขียว, และแนวร่วมเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอ้างอิง เพจเฟซบุ๊ค Thai

