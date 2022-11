กฟผ.เปิดตัวสถานีชาร์จ EleX by EGAT ทำเนียบรัฐบาลพร้อมรองรับการประชุม APEC

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหน่วยงานราชการ และยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ EV ให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธี ณ ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กฟผ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้า จึงร่วมกับทำเนียบรัฐบาลเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) รวมถึงเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เปิดให้บริการสำหรับข้าราชการ แขกของรัฐบาล และผู้มาติดต่อที่ทำเนียบรัฐบาลสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ บริเวณลานจอดอาคารกองบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล สามารถให้บริการชาร์จได้ 4 ช่องจอด ประกอบด้วย 1. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ AC Normal Charge ขนาด 22 kW 2 ช่องจอด และ 2. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว DC Fast Charge ขนาด 60 kW 2 ช่องจอด ซึ่งเป็นเครื่องชาร์จ Wallbox รุ่น Supernova ที่ได้รับการออกแบบพิเศษ ตกแต่งลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สถานีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่งอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการแก่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการต้อนรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ สถานีชาร์จแห่งนี้ยังตอบโจทย์ BCG Model และ Zero Waste ซึ่งเป็นแบบอย่างในการยกระดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดย กฟผ.ได้นำอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าหนัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มาใช้ในการปูพื้นที่บริเวณจุดจอดรถหน้าสถานีชาร์จ EleX by EGAT ปัจจุบัน กฟผ.เปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT และสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้วทั้งหมด 80 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายมากกว่า 100 สถานีภายในสิ้นปี 2565 เพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามั่นใจ สามารถใช้รถ EV ได้ในชีวิตประจำวันและเดินทางได้ทั่วประเทศ