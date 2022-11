นายกฯ รับมอบแถลงการณ์จากตัวแทนเยาวชน APEC ย้ำ การมีส่วนร่วมของเยาวชน ขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

วันนี้ (14 พ.ย.) เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกในโครงการ APEC Voices of the Future เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อมอบแถลงการณ์เยาวชน (Youth Declaration) ภายหลังเสร็จสิ้น นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปกในโครงการ APEC Voices of the Future โดยรัฐบาลตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในฐานะผู้ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญเติบโตให้แก่ภูมิภาคในอนาคต รวมทั้งไทยพร้อมส่งเสริมมุมมองและการมีส่วนร่วมของเยาวชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ให้เติบโตอย่างสมดุลและคำนึงถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปผู้แทนเยาวชนไทย กล่าวในนามคณะผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อมอบแถลงการณ์เยาวชน พร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม APEC Voices of the Future 2022 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมิตรภาพอันล้ำค่าร่วมกัน และเป็นที่ทราบดีว่า ทุกภาคส่วนต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ คณะผู้แทนเยาวชนฯ จึงได้ร่างแถลงการณ์เยาวชน เพื่อสานต่อประเด็นหลักที่ไทยผลักดันภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) โดยในประเด็น Open ให้ความสำคัญด้านการเข้าถึงการศึกษา และการเตรียมความพร้อมทักษะสำหรับอนาคต ประเด็น Connect ให้ความสำคัญเรื่องห่วงโซ่อุปทาน และประเด็น Balance สนับสนุนแนวคิด BCG ทั้งนี้ คณะผู้แทนเยาวชนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แถลงารณ์นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และนำความเจริญงอกงามมาสู่ภูมิภาคโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับมอบแถลงการณ์เยาวชน พร้อมทั้งยินดีต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นภาคส่วนที่จะต้องสานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยพร้อมรับฟังเสียงของเยาวชน ในฐานะ “เสียงของอนาคต เสียงของคนรุ่นใหม่” เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้อง และคำนึงถึงคนรุ่นต่อไป อันจะทำให้ภูมิภาคเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีพาคณะผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปก เยี่ยมชมตึกและห้องสำคัญสำหรับการพบหารือผู้นำต่างประเทศ ทั้งห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกภักดีบดินทร์ และสวนหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้ โครงการ APEC Voices of the Future มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นโอกาสและพื้นที่สำหรับผู้นำรุ่นใหม่และผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคได้เสนอแนะเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ รวมถึงประเด็นห่วงกังวล ร่วมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก รัฐมนตรีเอเปก เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก สมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปก (ABAC) และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนต่างๆ