CPF โชว์ 5 เทรนด์ "อาหารเพื่ออนาคต" ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ย้ำศักยภาพ Food Tech Company หนุนบริโภคยั่งยืน

เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA World of Food Asia 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ “ไฮบริด” ผสมผสานทั้งการจัดงานในพื้นที่ (On Ground Trade Show) และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade Show) ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR THE NEXT DECADE” เทรนด์อาหารเพื่ออนาคต โชว์ศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น "บริษัทอาหารแห่งอนาคต" (Food Tech Company) ที่มุ่งมั่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนภายในปี 2050 โดยในงานนี้ ซีพีเอฟจัดแสดง 5 เทรนด์อาหารนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต ประกอบด้วย1.) ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช แบรนด์ MEAT ZERO ที่ทำให้ “พืช...อร่อยแบบเนื้อสัตว์” 2.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มของสด “ไก่เบญจา” และ “หมูชีวา” นวัตกรรมเนื้อไก่และเนื้อหมูที่เสริมด้วยโอเมก้า 3 และผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ “CP SELECTION” ที่ยกระดับความปลอดภัย ปลอดสาร ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก 3.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มพร้อมรับประทาน ไปจนถึงเมนูข้าวแกง และเมนูเพื่อสุขภาพไฟเบอร์สูง-แคลอรีต่ำ 4.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบรนด์ INNOWENESS เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้และหวัด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Jelly BlackBit เยลลีที่ผสมสมุนไพร กระชายขาว วิตามินซี และวิตามินดี เสริมระบบภูมิคุ้มกัน และโซนที่ 5.) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cooking Helper ได้แก่ ซุป ซอส ผงปรุงรส ช่วยการปรุงอาหารเองที่บ้านสะดวกขึ้น"ปีนี้ เนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ได้เป็นสุดยอดนวัตกรรมอาหารของงานนี้ ซึ่งคัดเลือกจากนวัตกรรมมากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกที่ส่งเข้าประกวด Meat Zero เป็น “พืชที่อร่อยเหมือนเนื้อ” ที่ช่วยตอบโจทย์การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคกลุ่ม Vegan และ Flexitarian มีจุดเด่นตรงลักษณะ รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์ มีทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งอาหารพร้อมทาน และอาหารพร้อมปรุงในราคาที่เข้าถึงได้ ที่สำคัญเป็นแบรนด์เนื้อจากพืชอันดับ 1 ของไทย รวมทั้งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในต่างประเทศ ส่งผลให้ " นายอาณัติกล่าวทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Meat Zero ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ BEST PLANT-BASED BRANDING จาก Root The Future Plant-Based Food Awards 2021 และรางวัลสุดยอดผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี (The Export Initiative of the Year - Food) จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชีย นอกจากตลาดฮ่องกงและสิงคโปร์ ซีพีเอฟยังส่ง Meat Zero ให้กับผู้บริโภคเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และเตรียมส่งออกไปตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช และโปรตีนทางเลือกอื่นๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเป็นแบรนด์ อันดับ 1 ของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชในภูมิภาคเอเชีย และก้าวเป็น Top 3 ของตลาดโลกภายใน 3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ ในแต่ละวัน ซีพีเอฟยังจัดกิจกรรมนำชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเด่นๆ รวมทั้งสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชั้นนำทุกวัน พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค Fan Page : CPF และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้สนใจได้เยี่ยมชมสินค้าที่บูธแบบเสมือนจริง โดยลงทะเบียนที่ https://cpfvirtualexpo.com/ สำหรับเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนนัดหมายเจรจาตกลงการค้าได้แบบไร้ขีดจำกัดบูธ CPF เปิดทุกวันตั้งแต่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และพลาดไม่ได้! กับสินค้าราคาพิเศษในวันจำหน่ายปลีก (Public Day) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ซีพีเอฟพาเหรดสินค้าคุณภาพส่งตรงจากโรงงาน มาจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม ที่บูธ CPF (U01-U15) ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี