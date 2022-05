CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022

ซีพีเอฟแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อจัดแสดงภายในงาน ถึง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) แบรนด์ MEAT ZERO ที่ทำให้ “พืช...อร่อยแบบเนื้อสัตว์” ซึ่งคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร หรือ THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022 จากงานนี้ด้วย ทั้งนี้ เนื้อจากพืชเป็น 1 ใน 3 Top Trends อาหารโลกที่มีกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด 2.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มของสด “ไก่เบญจา” และ “หมูชีวา” เนื้อไก่และเนื้อหมูรางวัลนวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ U-FARM และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่-เป็ด-หมู และไข่สด ตรา “CP SELECTION” ที่ยกระดับความปลอดภัยอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกันให้หมู-ไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ 100% ปลอดสาร ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง 3.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มพร้อมรับประทาน ทั้งเมนูไก่ เกี๊ยวกุ้ง สปาเกตตี ไปจนถึงเมนูข้าวแกง และเมนูเพื่อสุขภาพไฟเบอร์สูง-แคลอรีต่ำ 4.) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ INNOWENESS เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้และหวัด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Jelly BlackBit เยลลีที่ผสมสมุนไพร กระชายขาว วิตามินซี และวิตามินดี ช่วยส่งเสริมการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 5.) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cooking Helper ที่จะช่วยให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้น เช่น ซุป ซอส ผงปรุงรส เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่หันกลับมานิยมปรุงอาหารที่บ้านกันมากขึ้นเมื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซีพีเอฟจึงหยิบยกเรื่องราวของการใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ขณะเดียวกันต้องช่วยเพิ่มคุณภาพอาหารภายใต้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย เช่น การใช้ระบบเอไอ และออโตเมชัน (AI & AUTOMATION) ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบ “SMART FEED MILL” นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และระบบฟาร์มป้องกันโรค “SMART FARM” รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ “SMART FACTORY” เพื่อตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและยั่งยืน ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน BIO-CIRCULAR GREEN ECONOMY ของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” (Sustainable Kitchen of the World) ซีพีเอฟมั่นใจที่จะเติบโตตามเทรนด์อาหารของโลกในทศวรรษหน้า รองรับการบริโภคอย่างยั่งยืนของประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10,000 ล้านคน ภายในปี 2050 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาการผลิตอาหาร ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Supply Chain) ภายใต้แนวทาง “PUT OUR HEART INTO FOOD” ใส่ใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น (INNOVATION) ให้ความสำคัญต่อผู้คน (PEOPLE) และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและโลกเต็มไปด้วยความสุข (PLANET)ซีพีเอฟ พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านไปพบกับการบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยอาหารแห่งทศวรรษหน้า ที่บูทหมายเลข U01, U05 ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 งานจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ชาลเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี