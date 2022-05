ปตท.เปิดโรงเรือนพืชสมุนไพรต่อยอดธุรกิจอาหาร

ปตท.ผนึก เด็นโซ่ เปิดโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะ สร้างสรรค์เทคโนโลยีการปลูกพืชสมัยใหม่สู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Mr. Naoto Inuzuka, CEO and President of DENSO International Asia Co., Ltd. และ Mr. Kenichi Yoshii, Vice President DENSO International Asia Co., Ltd. ร่วมพิธีเปิดโรงเรือนโครงการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะ บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงสำหรับต่อยอดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันในระดับอุตสาหกรรมผลผลิตที่ได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสกัดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “เนเชอรัล-เน็กซ์” (Natural-Nxt) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ตลอดต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การเพาะปลูกที่ผสานองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของไทยร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จากญี่ปุ่น การพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดคุณภาพสูง และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคโดยในระยะแรกจะพัฒนาพืชต้นแบบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าหวาน (Stevia) และกระชายดำ (Black Galingale) ปลูกภายในโรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน 6 โรงเรือน ประกอบด้วย โรงเรือนปลูกกระชายดำด้วยระบบ Vertical Farming และโรงเรือนปลูกหญ้าหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Nutrient Film Technique (NFT) จำนวน 5 โรงเรือน พร้อมด้วยแปลงแม่พันธุ์สำหรับผลิตท่อนพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึงแปลงทดลองปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต นอกจากนี้ยังมีศูนย์ควบคุมการปลูกด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ProFarm Controller) ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนร่วมกับระบบควบคุมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยสู่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับสากลสำหรับผู้บริโภคในอนาคต