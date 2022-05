จุรินทร์ ชมบูธ CPF โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต ตอบโจทย์สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟ โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจอาหารของโลก ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR THE NEXT DECADE” อาหารเพื่ออนาคต ชู 5 เทรนด์อาหารยอดนิยม ในอีก 10 ปีข้างหน้า ตอบโจทย์วิถีบริโภคยั่งยืน โดยเฉพาะนวัตกรรมเนื้อจากพืช แบรนด์ “MEAT ZERO” ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร (THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022) ผลสำเร็จจากการคิดค้นนวัตกรรม PLANT-TEC หรือเทคนิคการสร้างรสสัมผัส กลิ่น และรสชาติเสมือนเนื้อสัตว์จริง ได้คุณค่าโภชนาการโปรตีนจากถั่วเหลือง มีไฟเบอร์สูง ปราศจากคอเลสเตอรอล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในบูธ รองนายกฯ เดินชมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ไฮไลท์คือ “MEAT ZERO” เนื้อจากพืช นวัตกรรม PLANT-TEC ที่ CPF RD Center พัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยชั้นนำระดับโลก เป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ทั้งลักษณะและกลิ่น คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงสินค้าเนื้อสัตว์ ทั้งนวัตกรรมไก่เบญจา และหมูชีวา และสินค้าในกลุ่ม “CP SELECTION” ที่นำนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้ในอาหารสัตว์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สินค้า ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภาพรวมของงานในปีนี้ว่า บรรยากาศการจัดงานกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่เราห่างหายไป 2 ปี การจัดงานเป็นรูปแบบไฮบริด มีทั้งการจัดนิทรรศการในพื้นที่จริง (On Ground) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ควบคู่กับรูปแบบเสมือนจริง (Virtaul) ทางออนไลน์ สำหรับบูธของซีพีเอฟ เป็นตัวแทนของผู้ผลิตอาหารจากประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทย ที่มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารเทียบเท่าสากล ทั้งนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื้อจากพืช รวมถึงสินค้ากลุ่มฮาลาล ล่าสุดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ถือเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยซีพีเอฟ จัดแสดงสินค้าคุณภาพสูง รวม 5 โซน ได้แก่ 1.) เนื้อจากพืช แบรนด์ MEAT ZERO ที่ทำให้ "พืช...อร่อยแบบเนื้อสัตว์" 2.) กลุ่มของสด แบรนด์ U-FARM ได้แก่ "ไก่เบญจา" และ "หมูชีวา" รวมทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู และไข่สด “CP SELECTION” ยกระดับความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก 3.) กลุ่มอาหารพร้อมทาน และเมนูเพื่อสุขภาพไฟเบอร์สูง-แคลอรีต่ำ 4.) กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แบรนด์ INNOWENESS ลดอาการภูมิแพ้และหวัด พร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ Jelly BlackBit เยลลีที่ผสมสมุนไพร กระชายขาว วิตามินซี และวิตามินดี เสริมระบบภูมิคุ้มกัน และ 5.) กลุ่ม Cooking Helper ได้แก่ ซุป ซอส และผงปรุงรส ช่วยให้การปรุงอาหารเองที่บ้านสะดวกขึ้นนอกจากนี้ ซีพีเอฟยังจัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชั้นนำ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage CPF : https://www.facebook.com/CPFGroup/ และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้สนใจเยี่ยมชมสินค้าที่บูธแบบเสมือนจริง ทาง https://cpfvirtualexpo.com/ สำหรับเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนนัดหมายเจรจาธุรกิจที่ บูธ CPF (U01-U15) ทุกวันตั้งแต่ 24–28 พ.ค. 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2565 พบกับขบวนสินค้าคุณภาพส่งตรงจากโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ แบบจัดเต็ม ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี