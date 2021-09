‘แอลจี’ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งใหญ่ที่สุด บริษัทแรกสัญชาติเกาหลี ปรับธุรกิจตามแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for 1.5°C”

นำโดยองค์กรอิสระ Science Based Targets initiative หรือ SBTi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีดีพี (CDP) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute หรือ WRI) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature หรือ WWF) โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมแคมเปญจากบริษัททั่วโลกราว 700 รายแอลจีได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Zero Carbon 2030 ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 และด้วยการเข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition for 1.5°C แอลจีได้ตั้งเป้าหมายครั้งใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ซึ่งเพิ่มความท้าทายไปอีกขั้น ในความเป็นจริงแล้ว การรายงานของแอลจีต่อซีดีพีในปีนี้ได้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์หลักเป็นที่มาของกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย SBTi สอดคล้องกับการวิจัยครั้งล่าสุด และสิ่งที่ได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ถูกขยายเพิ่มเติมของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของแอลจีภายในปี พ.ศ. 2573 จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย SBTi โดยผ่านการอ้างอิงจากข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์รองกรรมการผู้จัดการบริหารและผู้อำนวยการศูนย์บริหารคุณภาพ (Quality Management Center) แอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า